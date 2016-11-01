الغاز في قفص الاتهام.. والأمن يحقق العثور على جثتين في مكتب مرقّ عقاري بالشراقة

عثر على جثتي شخصين، في مكتب للترقية العقارية بحي عيسات إيدير في بلدية الشراقة غرب العاصمة، السبت، وتحقق مصالح الأمن، في الواقعة، وما إذا كان لها خلفية جنائية. في حين أفاد مصدر لـ"الشروق" أن الوفاة سببها الاختناق بالغاز، حيث أن الضحيتين قضيا حسب المصدر ذاته، الليلة في المكتب.

وأشارت مصادر أخرى، إلى أن الضحيتين هما أب وابنه، تم العثور عليهما، السبت، جثتين هامدتين، حيث فتحت مصالح الأمن المختصة، تحقيقا، لتحديد ملابسات الوفاة، فيما تحدثت معطيات أولية، إن تسرب الغاز من جهاز التدفئة يكون وراء هذه المأساة.

وقد عرفت الأحياء القريبة من مكتب المرقي العقاري بالشراقة، صدمة كبيرة وسط الجيران والمواطنين، خاصة بعد انتشار خبر العثور على الجثتين، وربطها بسيناريو جريمة مروّعة.