علمت "الشروق" من مصدر موثوق، عن قرار وزارة الثقافة القاضي بإلغاء فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأغنية والموسيقى الأمازيغية، والذي كان ينظم سنويا بعاصمة الأهقار تمنراست خلال نهاية شهر ديسمبر من كل سنة، وأرجعت ذات المصادر سبب الإلغاء إلى سياسة التقشف التي أقرتها الوزارة بداية السنة الحالية، علما أن المهرجان وعلى مدار السنوات الثماني لم يكلف خزينة الدولة اكثر من ملياري سنتيم في كل طبعاته الثماني السابقة، وهو مبلغ بسيط مقارنة عما يصرف على مهرجانات أخرى كتيمقاد وجميلة، حسب رئيس إحدى الفرق الناشطة في مجال الأغنية التارقية.
من جهتها، تفاجأت العديد من الفرق المهتمة بالتراث الأمازيغي بقرار الوزارة، واعتبرته بغير المنطقي، لأنها أبقت على مهرجان الفيلم الأمازيغي، وألغت مهرجان الأغنية والموسيقى الأمازيغية، علما ان الدورات السابقة لمهرجان تمنراست، ساهمت في نفض الغبار عن الموروث الثقافي للأمازيغية، وساهمت ببروز اسماء لامعة في مجال الأغنية والموسيقى الأمازيغية، للعلم أن المهرجان تم ترسيمه في عهد الوزيرة السابقة للثقافة خليدة مسعودي.
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الغاء الدورة التاسعة لمهرجان الأغنية والموسيقى الأمازيغية بتمنراست
ش. بن ايعيش
علمت "الشروق" من مصدر موثوق، عن قرار وزارة الثقافة القاضي بإلغاء فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأغنية والموسيقى الأمازيغية، والذي كان ينظم سنويا بعاصمة الأهقار تمنراست خلال نهاية شهر ديسمبر من كل سنة، وأرجعت ذات المصادر سبب الإلغاء إلى سياسة التقشف التي أقرتها الوزارة بداية السنة الحالية، علما أن المهرجان وعلى مدار السنوات الثماني لم يكلف خزينة الدولة اكثر من ملياري سنتيم في كل طبعاته الثماني السابقة، وهو مبلغ بسيط مقارنة عما يصرف على مهرجانات أخرى كتيمقاد وجميلة، حسب رئيس إحدى الفرق الناشطة في مجال الأغنية التارقية.
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من جهتها، تفاجأت العديد من الفرق المهتمة بالتراث الأمازيغي بقرار الوزارة، واعتبرته بغير المنطقي، لأنها أبقت على مهرجان الفيلم الأمازيغي، وألغت مهرجان الأغنية والموسيقى الأمازيغية، علما ان الدورات السابقة لمهرجان تمنراست، ساهمت في نفض الغبار عن الموروث الثقافي للأمازيغية، وساهمت ببروز اسماء لامعة في مجال الأغنية والموسيقى الأمازيغية، للعلم أن المهرجان تم ترسيمه في عهد الوزيرة السابقة للثقافة خليدة مسعودي.