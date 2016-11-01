افتك سهرة الجمعة، المُنشد المصري محمود هلال، لقب "منشد الشارقة" في موسمه التاسع، والذي تنافس عليه 6 مشتركين هم: الجزائري محمد بن كروش، السوري زاهر المرعى، اليمنى حمدي دويد، المغربي علي المديدي، الأردني نزار الشياب إلى جانب المصري محمود هلال، حيث تأهل جميع هؤلاء المنشدين إلى الحلقة النهائية التي يقتضي قانون الفوز فيها، أن يتحصل الفائز على 50 من المئة من لجنة التحكيم و50 من المئة من تصويت الجمهور.
أول مصري يحصد اللقب
وكانت الحلقة الثانية من البرنامج، والتي أقيمت نهاية الأسبوع قبل الماضي، قد شهدت مغادرة ثلاثة منشدين، من أصل تسعة، انتقلوا إلى المراحل نصف النهائية.
فوز محمود هلال، يأتي بعد تسع سنوات من انطلاق المسابقة، ليكون بذلك "هلال" هـو المصري الأول الذي يحصد اللقب..علما أن "هلال" هـو مـن أوائل الدفعة الأولى لمدرسة الإنشاد الديني التي أسسها الشيخ محمود التهامي تحت رعاية نقابة المنشدين والمبتهلين.
ما لا تعرفونه عن محمود هلال
تخرج محمود هلال من كلية الشريعة والقانون، قسم الشريعة الإسلامية، بجامعة الأزهر. فيما ضمت لجنة تحكيم البرنامج هذا العام كل من الفنان التونسي لطفي بوشناق، المنشد الإماراتي أسامة الصافي، والموسيقار السوري عاصم البنى.
وجاءت نتائج الحلقة النهائية حسب التصويت ولجنة التحكيم كما يلي:
المركز الأول: محمود هلال من مصر.
المركز الثاني: نزار الشياب من الأردن.
المركز الثالث: علي المديدي من المغرب.
المركز الرابع: محمد بن كروش من الجزائر.
هذا ما قاله بن كروش بعد انتهاء البرنامج؟؟
في أول ردة فعل له بعد ذهاب اللقب للمصري محمود هلال، كتب المنشد محمد بن كروش منشورا جاء فيه: "الحمد لله على ما كتبه الله لي..أشكر حاكم الشارقة السلطان بن محمد القاسمي..أشكر كل طاقم برنامج "منشد الشارقة"..أشكر كل الجمهور الجزائري، وخاصة أحبابي في مدينة بوسعادة على دعمهم لي منذ بداية البرنامج حيث ما تركوني لدقيقة.. كما أشكر الجالية الجزائرية الرائعة..أعدكم بالجديد قريبا.. مُحبكم محمد بن كروش". بينما كتب المنشد الجزائري وابن الوادي كمال رزوق، الحاصل على لقب "منشد الشارقة" بموسمه السابع: "ألف مبروك للمنشد المصري محمود هلال فوزه بلقب "منشد الشارقة9" والمركز الثاني للأردني نزار الشايب والثالث للمغربي علي المديدي.. ولعريسنا الجزائري محمد بن كروش نقول له شرفتنا يا بطل وكلنا فخورون بك".
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محمود هلال يفتك اللقب التاسع لمُنشد الشارقة والجزائر في المركز الرابع
رابح / ع
افتك سهرة الجمعة، المُنشد المصري محمود هلال، لقب "منشد الشارقة" في موسمه التاسع، والذي تنافس عليه 6 مشتركين هم: الجزائري محمد بن كروش، السوري زاهر المرعى، اليمنى حمدي دويد، المغربي علي المديدي، الأردني نزار الشياب إلى جانب المصري محمود هلال، حيث تأهل جميع هؤلاء المنشدين إلى الحلقة النهائية التي يقتضي قانون الفوز فيها، أن يتحصل الفائز على 50 من المئة من لجنة التحكيم و50 من المئة من تصويت الجمهور.
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أول مصري يحصد اللقب
وكانت الحلقة الثانية من البرنامج، والتي أقيمت نهاية الأسبوع قبل الماضي، قد شهدت مغادرة ثلاثة منشدين، من أصل تسعة، انتقلوا إلى المراحل نصف النهائية.
فوز محمود هلال، يأتي بعد تسع سنوات من انطلاق المسابقة، ليكون بذلك "هلال" هـو المصري الأول الذي يحصد اللقب..علما أن "هلال" هـو مـن أوائل الدفعة الأولى لمدرسة الإنشاد الديني التي أسسها الشيخ محمود التهامي تحت رعاية نقابة المنشدين والمبتهلين.
ما لا تعرفونه عن محمود هلال
تخرج محمود هلال من كلية الشريعة والقانون، قسم الشريعة الإسلامية، بجامعة الأزهر. فيما ضمت لجنة تحكيم البرنامج هذا العام كل من الفنان التونسي لطفي بوشناق، المنشد الإماراتي أسامة الصافي، والموسيقار السوري عاصم البنى.
وجاءت نتائج الحلقة النهائية حسب التصويت ولجنة التحكيم كما يلي:
المركز الأول: محمود هلال من مصر.
المركز الثاني: نزار الشياب من الأردن.
المركز الثالث: علي المديدي من المغرب.
المركز الرابع: محمد بن كروش من الجزائر.
هذا ما قاله بن كروش بعد انتهاء البرنامج؟؟
في أول ردة فعل له بعد ذهاب اللقب للمصري محمود هلال، كتب المنشد محمد بن كروش منشورا جاء فيه: "الحمد لله على ما كتبه الله لي..أشكر حاكم الشارقة السلطان بن محمد القاسمي..أشكر كل طاقم برنامج "منشد الشارقة"..أشكر كل الجمهور الجزائري، وخاصة أحبابي في مدينة بوسعادة على دعمهم لي منذ بداية البرنامج حيث ما تركوني لدقيقة.. كما أشكر الجالية الجزائرية الرائعة..أعدكم بالجديد قريبا.. مُحبكم محمد بن كروش". بينما كتب المنشد الجزائري وابن الوادي كمال رزوق، الحاصل على لقب "منشد الشارقة" بموسمه السابع: "ألف مبروك للمنشد المصري محمود هلال فوزه بلقب "منشد الشارقة9" والمركز الثاني للأردني نزار الشايب والثالث للمغربي علي المديدي.. ولعريسنا الجزائري محمد بن كروش نقول له شرفتنا يا بطل وكلنا فخورون بك".