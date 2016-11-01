كانت موجهة للبيع خلال رأس السنة الميلادية "داعش" للمولد و"الفودكا" لـ"الريفيون"؟

بعد مئات الآلاف من المفرقعات التي حجزتها مصالح الدرك الوطني بباتنة خلال موسم المولد النبوي، تمكنت الأخيرة من حجز كميات من الخمور من مختلف الأحجام من بينها نوعيات رفيعة من المشروبات الروحية كالويسكي والفودكا الروسية.

وحسب المعلومات، فإن الكميات كانت موجهة للبيع خلال رأس السنة الميلادية "الريفيون"، والظاهر أن المنافسة الحادة بين التجار بلغت نوعا من المزايدة فبعد استيراد مفرقعات شديدة المفعول على غرار داعش يبدو أن تجار الخمور بصدد رفع مستوى "الخبطة" للويسكي الأمريكي والفودكا الروسية.