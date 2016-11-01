عاد مسلسل الهروب من المنازل مجدّدا إلى أوساط التلاميذ، الذين يفضل في كل مرّة البعض منهم، التواري عن الأنظار فرارا من عقاب الأهل، بعد ما حصلوا على نتائج ضعيفة في الامتحانات، وهو ما حصل بالضبط مع تلميذتين انقطعت أخبارهما منذ الثلاثاء الفارط.
وتمكنت، مصالح الأمن الحضري 22 بحي الصباح بوهران أمسية الجمعة الماضية، وبعد عملية بحث مطولة من إعادة التلميذتين إلى عائلتيهما، بحيث غادرتا منزليهما، صبيحة الثلاثاء المنصرم ولم يظهر لهما أي أثر، علما أنهما كانتا متجهتين نحو المتوسطة التي يزاولان بها الدراسة، إلاّ أنهما لم تعودا بعدها وهو ما جعل عائلتي التلميذتين تبلغان عن حادثة اختفائهما.
مصادر "الشروق"، كشفت أن التلميذتين اللتين تبلغان من العمر 13 و15 على التوالي وتدرسان بإحدى متوسطات الولاية، قامتا بالفرار من منزليهما على خلفية حصولهما على معدل 8 من 20 في نتائج الفصل الدراسي الأول، وفور إبلاغ الجهات الأمنية بحادثة الاحتفاء تم مباشرة عمليات بحث واسعة على مستوى تراب الولاية مكنت من تحديد مكان تواجد التلميذتين وإعادتهما لذويهما فيما تم فتح تحقيق معمق في القضية.
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تلميذتان في وهران تهربان بسبب نتائجهما الضعيفة في الإمتحانات
ح. بن ختو
عاد مسلسل الهروب من المنازل مجدّدا إلى أوساط التلاميذ، الذين يفضل في كل مرّة البعض منهم، التواري عن الأنظار فرارا من عقاب الأهل، بعد ما حصلوا على نتائج ضعيفة في الامتحانات، وهو ما حصل بالضبط مع تلميذتين انقطعت أخبارهما منذ الثلاثاء الفارط.
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وتمكنت، مصالح الأمن الحضري 22 بحي الصباح بوهران أمسية الجمعة الماضية، وبعد عملية بحث مطولة من إعادة التلميذتين إلى عائلتيهما، بحيث غادرتا منزليهما، صبيحة الثلاثاء المنصرم ولم يظهر لهما أي أثر، علما أنهما كانتا متجهتين نحو المتوسطة التي يزاولان بها الدراسة، إلاّ أنهما لم تعودا بعدها وهو ما جعل عائلتي التلميذتين تبلغان عن حادثة اختفائهما.
مصادر "الشروق"، كشفت أن التلميذتين اللتين تبلغان من العمر 13 و15 على التوالي وتدرسان بإحدى متوسطات الولاية، قامتا بالفرار من منزليهما على خلفية حصولهما على معدل 8 من 20 في نتائج الفصل الدراسي الأول، وفور إبلاغ الجهات الأمنية بحادثة الاحتفاء تم مباشرة عمليات بحث واسعة على مستوى تراب الولاية مكنت من تحديد مكان تواجد التلميذتين وإعادتهما لذويهما فيما تم فتح تحقيق معمق في القضية.