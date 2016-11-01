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البنك المركزي يحقق تبعا لتقرير مفصل من الجمارك
طوارئ بالمطارات لإصطياد شركات طيران أجنبية تهرّب "الدوفيز"
- تضخيم وتحايل في بيع التذاكر وعدد الركاب وتلاعب في سندات الصرف
- "الجوية الجزائرية" تحذر وكالاتها من الوقوع في تجاوزات مالية
دخل البنك المركزي الجزائري حالة طوارئ منذ أسبوع، بسبب تحقيقات بشأن تحويل أموال وتعاملات مالية مشبوهة لشركات طيران أجنبية ناشطة في الجزائر، لجأت إلى طرق احتيالية مكنتها من تهريب "الدوفيز" خارج القوانين المحددة لمثل هذه العمليات المصرفية، انطلاقا من عمليات تنظيم الرحلات الجوية عبر المطارات.
التحقيقات التي أطلقها البنك المركزي الجزائري، بناء على تقرير أعده محققو الجمارك بالمطار الدولي هواري بومدين، ورفع إلى وزارة المالية، تضمن حقائق خطيرة عن تجاوزات تورط فيها عدد من شركات طيران أجنبية، تمكنت في ظرف قياسي من تهريب أموال ضخمة إلى الخارج، ملحقة خسائر كبرى بالخزينة العمومية.
وكشفت مصادر متطابقة لـ"الشروق"، أن التقرير كشف طريقة تحايل شركات طيران أجنبية لتهريب الأموال وتحويلها إلى الخارج عن طريق بيع تذاكر بعض الوجهات، للجزائريين بالدينار بدلا من العملة الصعبة التي تعود بالفائدة على خزينة الدولة، إلى جانب استعمال رقم تذكرة السفر باسم شخص واحد لمرتين أو عدة مرات، مع أن ذلك الشخص لم يسافر إلى الوجهة المعنية إلا مرة واحدة فقط، إلى جانب التصريحات المزورة في المبلغ الإجمالي لمجموع التذاكر التي تم اقتناؤها من طرف المسافرين، خاصة أن المسافر الجزائري يشتري تذكرة السفر بالدينار، وشركات الطيران الأجنبية تحولها إلى بنوكها بالعملة الصعبة، إلى جانب التلاعب في سندات الصرف.
تحويل الأموال من طرف شركات الطيران المتورطة حسب مصادرنا بدأت سنة 2001 وهي السنة التي قام بها البنك المركزي بإصدار التعليمة رقم 05-2001 المؤرخة في 4 سبتمبر من نفس السنة والتي تؤكد أن إصدار تذاكر طيران خاصة بالرحلات من الخارج نحو الجزائر المدفوعة بالدينار الجزائري لا يمكن أن يتم إلا لصالح الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية بموجب وصولات طلب ولصالح أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري مسجلين نظاميا في السجل التجاري على الرحلات المحددة من الخارج نحو الجزائر وذلك بطريقة استثنائية لفائدة وكلائهم والتقنيين الأجانب غير المقيمين المدعوين إلى التدخل في الجزائر في إطار تنفيذ صفقات أو عقود موطنة مسبقا وفقا للتنظيم المعمول به.
وحسب ما أسرّت به مصادر بنكية لـ "الشروق"، فإن البنك المركزي الجزائري أوفد محضرين قضائيين لتبليغ شركات الطيران المعنية بفحوى التجاوزات، وأن تحقيقات واسعة قد تم فتحها في القضية، فيما وجهت شركة الخطوط الجوية الجزائرية مراسلة عاجلة إلى جميع وكالاتها تحذر فيها من الوقوع في تجاوزات خلال عملية تحويل الأموال وبيع التذاكر، مع منع استعمال تذاكر طيران اقتنيت بالدينار الجزائري في رحلات من الخارج باستثناء التذاكر الصادرة لصالح أشخاص مرخص لهم من قبل التنظيم المعمول به وفقا لما تنص عليه تعليمة بنك الجزائر رقم 05-2001، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها المصالح المعنية، خاصة أن أكبر المتضررين من هذه العمليات الاحتيالية هما الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية والخزينة العمومية.
التقرير الذي تسلمه البنك المركزي، يعتبر الثاني بعد التقرير الذي أعدته مصالح الجمارك سنة 2013 وهو التقرير الذي تم على ثلاث مراحل وهذا منذ سنة 2011 إلى غاية 2014، حيث تضمن جملة من التجاوزات لـ6 شركات طيران أجنبية، على غرار تحول العملة إلى الخارج بطرق احتيالية، مما حرم الخزينة العمومية وعلى مدار سنوات من عائدات جبائية معتبرة.
2016/12/25 على 12:281
الجزائر حرة في قوانينها لكن لماذ نمنعو ا الخروج بالقليل من الدوفيز و خاصة الدخول مثلا بمبلغ 3 او 4 الاف اورو بكل حرية و الا من اجل فبركة القانون فقط ؟
ملاحظ2016/12/25 على 12:382
هذا وين ظهرت لكم الطوارئ في تهريب دوفيز فقط لملاحقة الأسماك وشكيب خليل الذي استقبلتموه بشرف وجعلتوه تاج رؤوسكم كان يهرب الملايين اورو أمام انفكم وأعينكم عبر القاعة الشرفية لمطار وهران لأمريكا ورجع الآن هو يلقي الدروس والمحاضرات في الحلول الاقتصادية وفي الحقيقة جاي يكمل ما بدأه وبقية من صنفه كبجاوي ووزراء وأبناء المسؤولين وحداد الذين هربوا الخزائن لخارج وباريس ويشتروا به شقق الفخمة وانتم شاهدين ما شفتش حاجة وشركاء معهم تحاربون الفساد بترك القروش فأين انتم مع برازيل نشاهدوا فقط أوراق نقدية مبهدلة.
3abkarinou - ارض ربي2016/12/25 على 12:593
السلام عليكم
صح النووووووووووم و الشخخخخخخير
ثم مذا بعد ذلك هل سوف تتابعونهم قضائيا؟
كلا والف كلا .......
لانهم يعرفون ان سوء التسيير والفساد والرشوة في بلد ارفع راشك ابا وبلد الرزمة والقرامة سمة من سماتكم التي ابتليتم بها ولذلك هم كذلك يحلبون من نفس البقرة التي ما زلتم تحلبون منها
اما الجمارك واخص بالذكر العاملين في الموانئ والمطارات......
فعليكم من الله ما تستحقون وكلكم تعرفون ما اقصد تطمعون حتى على حبة حلوى
اليس فيكم رجل امين؟
اللهم توفنا وانت راض عنا
امييييييييييييين
2016/12/25 على 13:204
ماذا عن الملايين من الأورو التي تدفع للمتقاعدين المغتربين المقيمين بالجزائر لتشترى منهم بعد ذلك في الصرف الموازي و من ثم يتم تجميعها و تهريبها بكل سهولة إلى الخارج من طرف أشخاص أكيدا متنفذين لماذا عندما يضبط مبلغ صغير بحيازة مواطن عادي تتخذ ضده الإجراءات القانونية و يصادر المبلغ المالي في حين يهرب أخرون مبالغ ضخمة؟ لماذا لا ندفع لهؤلاء المتقاعدين منحهم بالعملة الوطنية(الدينار) و نجرم الحيازة غير الشرعية للعملات الأجنبية؟
2016/12/25 على 16:39
ماتحشمش تتكلم هذا الكلام المتقاعدون الذين همشوا من نصيبهم من خيرات بلادهم لمغابن قضو حياتهم في الغربة من اجل لقمة عيش ذويهم تتكلم عليهم و من ينهب في الداخل و يهرب للخارج تسكب عليه زيد اهدر على السكارجية اللي كرهوا منكم و بقاوا في الخارج كصورة رديئة لامثالكم
2016/12/25 على 16:03
و هل عمل هذا المتقاعد في الجزائر حتى تريد ان تحرمه من ماله?
يا اخي ما هذا الهراء?
دائما تعودون في تحليلاتكم الى المواطن البسيط بدل نعت النظام الفاسد و المسؤولين السراقين. الله يهديك
130 أورو - غرفة في برج العرب 480 مليون الليلة 2016/12/25 على 13:315
كيف لمسافر عن يسافر ب 130 اورو ؟؟؟!!!!
معدل الغرفة ( غرفة لزوالي ) لليوم 100 اورو
معدل الأكل ( لزوالي ) لليوم 100 اورو
المواصلات و هداية و مصروف و و و و و و و و و و !!!!!!!!!!!!
لي فهم العقلية تع صاحب فكرة 130يفهمني انا مخي حبس !