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بوادر التقشف تبدأ مع رأس السنة
الجزائريون يقاطعون "حفلات" الريفيون.. والوكالات السياحية مشلولة
تجلّت بشكل واضح تأثيرات ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة عند الجزائريين مع اقتراب السنة الجديدة، وباتت الاحتفالات ورحلات قضاء العطلة الشتوية والتمتع بـ"الريفيون" خارج اهتمام الغالبية العظمى.. وكالات سياحية مشلولة، ورحلات جوية ملغاة، ومطاعم وفنادق جزائرية مجهزة ومزينة بديكورات جديدة لم تستغن عن شجرة "السابان"، وتونس وتركيا والمغرب الوجهات المفضلة في عطلة الجزائري واحتفاله بليلة رأس السنة صارت حلما بعيد المنال.
إنها الحقيقة التي أكدها إلياس سنوسي، رئيس نقابة الوكالات السياحية، حيث قال إن الوكالات لم تسجل أي رحلة حول "الريفيون" سواء إلى الصحراء الجزائرية أو خارج الوطن، وإن وجدت فإنها تعد على الأصابع، مشيرا أن حالة من الشلل عرفتها الكثير من الوكالات والتي روجت مؤخرا لرحلات إلى تونس وتركيا والمغرب قصد قضاء احتفالات رأس السنة.
وهو ما أكدته أيضا وكالات سياحية اتصلت بها الشروق، لمعرفة مدى تراجع الإقبال على الرحلات المنظمة والتي تخص "الريفيون"، حيث كشف أصحابها أن الكثير من الرحلات المنظمة لم تستكمل قائمة المسافرين بما فيها الرحلات لتونس رغم أنهم خفضوا أسعار الرحلة في بعض الأحيان إلى مليوني ونصف مليون سنتيم، وأشار هؤلاء إلى أن الرحلات إلى الصحراء الجزائرية، خاصة ان سعر التذكرة يفوق المليوني سنتيم، تم مقاطعتها نهائيا، وأجمعوا على تسجيل خسارة غير مسبوقة لدى الوكالات السياحية.
في السياق، أوضح، إلياس سنوسي، ان قضاء العطلة السنوية عند الجزائريين ستصبح هي الأخرى أمرا مستحيلا وأن إقبالهم على الوكالات السياحية لقضاء ليلة رأس السنة، معدوم إلى أبعد الحدود وان وجدت شريحة قليلة جدا تتكون في غالب الأحيان من تجار ومستوردين وميسوري الحال، وأكد أن وكالات حجزت لدى الخطوط الجوية الجزائرية وتراجعت لعدم توفرها على راغبين في الرحلات المبرمجة.
الفنادق الجزائرية والتي تتواجد في مناطق سياحية مميزة، أبدى أصحابها تخوفا كبيرا من عدم استقبالهم للمحتفلين بـ"الريفيون"، وقال صاحب فندق بحسين داي، إنه لحد الساعة بقيت الكثير من الغرف وحتى الأماكن في القاعة المخصصة للاحتفال شاغرة.
bobakr const2016/12/25 على 11:501
قاطعوا هاته الحفلات لاتدهبوا لمعصية الله........
2016/12/25 على 14:56
...أين سيقضي(عيسى) أنتاع الشؤون الدينية الريفيون أنتاعوا..؟
2016/12/25 على 12:062
الوكلات السياحية مشلولة؟ ومتى كانت السياحة بصحة جيدة
عادي في بلدي - الجزائر2016/12/25 على 12:253
هل سيؤجل سي عيسى الريفيون الى يوم الاثنين لاسباب ادارية كما فعلها مع اول محرم ومن بعده المولد النبوي الشريف؟
بلقاسم - الجزائر2016/12/25 على 12:314
....أنا لما ايكون راسي امريض واللا اتكون عندي مشاكل ......ما يحلالي والو......فالجزائر أيضا رأسها مريض.......وسرقوا كل أموالها واستولوا على كل ممتلاكاتها...فلا يحلو لها أي شيء...لما ايكون الكرش شبعان والجيب مليان ..الراس اغني...
هشام العايب - عين الحجر سطيف2016/12/25 على 12:415
ما يتعلق بأعياد الميلاد فقد جاء النهي الصريح عن الاحتفال بأعياد غير الأعياد التي في الإسلام، ومن المعلوم أن أعياد الميلاد ليست من أعياد المسلمين ولا أصل لها في الإسلام بل هي من أعياد الكفار ولا يشرع فعلها، ففي سنن أبي داوود والنسائي من حديث أنس بن مالك أنه قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. والحديث صححه الألباني .
ملاحظ2016/12/25 على 13:256
الحمد الله, إنها بشرى خير ونصائح مشايخنا ومجهودات تجلب ثمارها......أنا مسلم لا احتفل بأعياد الكفار ولتكن صفعة موجعة في المنظمين هذا الاحتفال أذلكم الله....هم يقتلون إخوانكم في شام وعراق وبورما وفلسطين وانتم تحتفلون بأعيادهم خزاكم الله.....
خرطي2016/12/25 على 13:307
يعني ما فهمنا والو في جد ماليكم . منها تقولو زحمة و اكتضاض على حدود تونسية . و المطارات معمرا بالمسافرين و منها تقولو مقاطة و بوادر الازمة . هااااااا فهمو رواحكم ..... راكم غير تخرطو
ع العزيز - الجزائر2016/12/25 على 13:368
الريفيون هو اتباع الاغبياء لسادتهم المشركين من احتفل به فهو يؤمن بأن عيسى هو ابن الله والعياذ بالله
هم يقتلون اطفالنا ونحن نريد الاحتفال معهم .ظيوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخدت مع الرسول سبيلا...الرجال لا يغريهم هذا الظلال ولو كانت الاسعار بابخس الاثمان
2016/12/25 على 13:389
الريفيون معناها القرويون و الريفيون إسم يطلق على سكان الريف و القرى كان عليك أن تقول سهرة عيد رأس السنة
2016/12/25 على 14:2510
عيب أن يكون في جزائر المليون ونصف المليون شهيد احتفالات بمثل هذا النمط ، بل حــــــــــــــــرااااااااااااااام.
والأعيَب منه قيام أجهزة الدولة لتأمين هذه الإحتفالات