طعن شاب مختل عقليا، شرطيا بالسكين، في القلب، فأرداه قتيلا، وذلك في ساعة متقدمة من صباح الأحد، بوسط مدينة تمنراست، التي اهتزت لهذه الحادثة المأسوية.
الضحية ينحدر من بلدية الخزارة، على بعد 17 كلم عن مدينة قالمة، يدعى يحيى عزايزية، يبلغ من العمر 34 سنة، كان بصدد التوجه كعادته صباحا لمزاولة عمله كحافظ أمن عمومي، في مفترق الطريق الكائن بحي تهاقرت، المعروف محليا بـ"رونبوا الجبل"، في إطار عمله كشرطي مرور، لتنظيم حركة السير في المنطقة. وخلال انهماكه في عمله، فاجأه الجاني، وهو شاب يقطن بمدينة تمنراست، معروف عنه أنه مختل عقليا، بتوجيه عدة طعنات إليه باستعمال خنجر محلي الصنع. وعندما سقط الضحية واصل الجاني توجيه سلسلة من الضربات القاتلة بنفس الخنجر، في أماكن متفرقة من جسد الشرطي المغدور به، خاصة في كليته وقلبه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان.. ولم يصل رفقاء وزملاء الضحية، إلا بعد أن فارق هذا الأخير الحياة، حيث قاموا على الفور بالقبض على الجاني، في انتظار استكمال التحقيقات. كما تم نقل الجثة إلى المؤسسة الاستشفائية العمومية بتمنراست، في انتظار نقله إلى مسقط رأسه أين سيوارى الثرى هناك.
وفتحت عائلة الضحية مباشرة بعد تلقيها خبر الفاجعة، بيتها بعمارات حي 100 مسكن في قلب بلدية لخزارة لتلقي التعازي. وقال والد الضحية، السيد قويدر عزايزية، لـ "الشروق اليومي"، إن ابنه هو أكبر إخوته، فهو ثالث إخوته الذكور، إضافة إلى ثلاثة أشقاء، وزار بيت والده قويدر، الذي كان يمتهن الطلاء قبل أن يتقاعد، وهذا منذ عشرين يوما، حيث مكث في البيت نحو عشرة أيام، وتنتظر عائلة الضحية بفارغ الصبر نقل جثمانه صباح اليوم لأجل تشييع جثمانه في الزوال، أو عصر الاثنين في حضور شقيقه العسكري الذي تنقل من تندوف إلى غاية ولاية قالمة. وختم عمي قويدر حديثه لـ "الشروق" بالقول: "أحسب ابني من الشهداء، وحانت ساعة رحيله، وليس لنا سوى الصبر وما حدث قضاء وقدر".
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مختل عقليا يقتل شرطيا طعنا بخنجر في تمنراست
رشيد شويخ / عصام بن منية
طعن شاب مختل عقليا، شرطيا بالسكين، في القلب، فأرداه قتيلا، وذلك في ساعة متقدمة من صباح الأحد، بوسط مدينة تمنراست، التي اهتزت لهذه الحادثة المأسوية.
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الضحية ينحدر من بلدية الخزارة، على بعد 17 كلم عن مدينة قالمة، يدعى يحيى عزايزية، يبلغ من العمر 34 سنة، كان بصدد التوجه كعادته صباحا لمزاولة عمله كحافظ أمن عمومي، في مفترق الطريق الكائن بحي تهاقرت، المعروف محليا بـ"رونبوا الجبل"، في إطار عمله كشرطي مرور، لتنظيم حركة السير في المنطقة. وخلال انهماكه في عمله، فاجأه الجاني، وهو شاب يقطن بمدينة تمنراست، معروف عنه أنه مختل عقليا، بتوجيه عدة طعنات إليه باستعمال خنجر محلي الصنع. وعندما سقط الضحية واصل الجاني توجيه سلسلة من الضربات القاتلة بنفس الخنجر، في أماكن متفرقة من جسد الشرطي المغدور به، خاصة في كليته وقلبه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان.. ولم يصل رفقاء وزملاء الضحية، إلا بعد أن فارق هذا الأخير الحياة، حيث قاموا على الفور بالقبض على الجاني، في انتظار استكمال التحقيقات. كما تم نقل الجثة إلى المؤسسة الاستشفائية العمومية بتمنراست، في انتظار نقله إلى مسقط رأسه أين سيوارى الثرى هناك.
وفتحت عائلة الضحية مباشرة بعد تلقيها خبر الفاجعة، بيتها بعمارات حي 100 مسكن في قلب بلدية لخزارة لتلقي التعازي. وقال والد الضحية، السيد قويدر عزايزية، لـ "الشروق اليومي"، إن ابنه هو أكبر إخوته، فهو ثالث إخوته الذكور، إضافة إلى ثلاثة أشقاء، وزار بيت والده قويدر، الذي كان يمتهن الطلاء قبل أن يتقاعد، وهذا منذ عشرين يوما، حيث مكث في البيت نحو عشرة أيام، وتنتظر عائلة الضحية بفارغ الصبر نقل جثمانه صباح اليوم لأجل تشييع جثمانه في الزوال، أو عصر الاثنين في حضور شقيقه العسكري الذي تنقل من تندوف إلى غاية ولاية قالمة. وختم عمي قويدر حديثه لـ "الشروق" بالقول: "أحسب ابني من الشهداء، وحانت ساعة رحيله، وليس لنا سوى الصبر وما حدث قضاء وقدر".