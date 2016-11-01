تحدثوا عن تلاعبات في توجيه الاستدعاءات جامعيون يمنعون مترشحين من اجتياز مسابقة توظيف "سوناطراك" بسكيكدة

شن المقصَون من المشاركة في مسابقة التوظيف بسوناطراك بسكيكدة، السبت، حركة احتجاجية عارمة تجمعوا من خلالها أمام المكتبة المركزية بجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة، ومنعوا المشاركين في المسابقة الذين وصلتهم الاستدعاءات بطرق ملتوية ـ حسب المحتجين ـ من الدخول إلى مراكز الامتحان، وقالوا إن المسابقة تمت بطريقة غير قانونية، حيث لم يتم الإعلان عنها في الأماكن العمومية وفي وكالات التشغيل وعبر وسائل الإعلام، ما حرم شريحة كبيرة من طالبي الشغل المشاركة فيها، كما أن الاستدعاءات للمشاركة في المسابقة فيها منحت للمرشحين بطرق ملتوية، حسب المحتجين، دون نشر الإعلان عن المسابقة.

وطلب المحتجون من والي سكيكدة، وكل السلطات المعنية، التدخل الفوري لوقف هذه المهزلة حسبهم، وإعادة تنظيم المسابقة وفق الشروط القانونية المعمول بها، حتى يتسنى لكل طالبي العمل الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المشاركة في المسابقة. للإشارة، فإن هذه المشاركة فتحت لـ 10 تخصصات منها المحاسبة وعلم النفس، والميكانيك، والكهرباء وغيرها، ووصل عدد المناصب المقترحة نحو 600 منصب شغل. هذا، ورغم تدخل المصالح المعنية إلا أن المحتجين أصروا على منع أصحاب الاستدعاءات من الدخول إلى مراكز الامتحان، وهددوا بتصعيد احتجاجهم.