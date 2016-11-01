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تحدثوا عن تلاعبات في توجيه الاستدعاءات
جامعيون يمنعون مترشحين من اجتياز مسابقة توظيف "سوناطراك" بسكيكدة
شن المقصَون من المشاركة في مسابقة التوظيف بسوناطراك بسكيكدة، السبت، حركة احتجاجية عارمة تجمعوا من خلالها أمام المكتبة المركزية بجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة، ومنعوا المشاركين في المسابقة الذين وصلتهم الاستدعاءات بطرق ملتوية ـ حسب المحتجين ـ من الدخول إلى مراكز الامتحان، وقالوا إن المسابقة تمت بطريقة غير قانونية، حيث لم يتم الإعلان عنها في الأماكن العمومية وفي وكالات التشغيل وعبر وسائل الإعلام، ما حرم شريحة كبيرة من طالبي الشغل المشاركة فيها، كما أن الاستدعاءات للمشاركة في المسابقة فيها منحت للمرشحين بطرق ملتوية، حسب المحتجين، دون نشر الإعلان عن المسابقة.
وطلب المحتجون من والي سكيكدة، وكل السلطات المعنية، التدخل الفوري لوقف هذه المهزلة حسبهم، وإعادة تنظيم المسابقة وفق الشروط القانونية المعمول بها، حتى يتسنى لكل طالبي العمل الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المشاركة في المسابقة. للإشارة، فإن هذه المشاركة فتحت لـ 10 تخصصات منها المحاسبة وعلم النفس، والميكانيك، والكهرباء وغيرها، ووصل عدد المناصب المقترحة نحو 600 منصب شغل. هذا، ورغم تدخل المصالح المعنية إلا أن المحتجين أصروا على منع أصحاب الاستدعاءات من الدخول إلى مراكز الامتحان، وهددوا بتصعيد احتجاجهم.
عبدالله - باتنة2016/12/25 على 15:151
حتى و لو يمتحنون فسوف يتم استدعاءهم عن طريق الهاتف.
هذا ابن فلان
وهذا ابن علان
وهذا ابن سليمان
وهذا ابن لقمان
وهذا ابن عثمان
اين هو امتحان (IAP)الذي اجري سنة 2014 و في شهر ديسمبر عيب عليكم احشمو قبل ما تخرب بيوتكم
كيفاش مختص في الطاقة شهادة ماستر2 يمتحن مع علم النفس و اللغة العربية في مؤسسة تحتاج الى اطارات مستقبل لتسيير سوناطراك . واش جاب الفيزياء . الى الاجتماعيات
- كوكب الجهل2016/12/25 على 16:072
BRAVO لهؤولاء الطلبة الواعين بحقوقهم و المدافعين عن المستضعفين كلنا معكم سوناطراك و فروعها و اغلب الشركات الوطنية التابعة للدولة نجد فيها تلاعبات في التوظيف المعرفة والرشوة لاشفافية و لامصداقية وحتى الاعلان عن المسابقة يتم التكتم عنها وتنشر في جرائد التي ليست لها شعبية و لانسمع عنها بل يجهلها معظم الجزائريين