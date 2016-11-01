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بزيادة 2.15 بالمائة سنويا
41.2 مليون نسمة عدد سكان الجزائر مطلع 2017
كشفت نائبة مدير السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليمة بوخاري، السبت، أن عدد سكان الجزائر سيبلغ 41.2 مليون نسمة مع دخول سنة 2017، حسب آخر إحصائيات قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وقالت سليمة بوخاري، خلال لقاء حول التنظيم الأسري بحضور جمعيات فاعلة في مجال حماية الأمومة، أن عدد سكان الجزائر يزيد بـ2.15 بالمائة سنويا، حيث بلغ 41.2 مليون نسمة مضيفة أن هذا الارتفاع المسجل في النمو مرتبط أساسا بالارتفاع في حجم الولادات الحية.
ودعت المتحدثة ذاتها الجهات المعنية إلى ضرورة إتباع إستراتيجية التحكم في النمو الديمغرافي وتوفير أحسن خدمة في مجال التنظيم العائلي.
كما تم التأكيد في اللقاء على أن هذا النمو الديمغرافي يتطلب سياسات إستراتيجية في مختلف المحالات لمواجهة الاحتياجات السكانية من صحة وتعليم وسكن وغيره من الضروريات.
عبدالله - باتنة2016/12/25 على 14:211
تناكحوا تناسلوا اني مباهي بكم الامة.
41.2مليون الله ابارك - الله ابارك - الله ابارك .
اللهم اجعلنا اتقياء و اجعلنا انقياء
5 في عيون الحســـــاد
مازال ان شاء الله 4 ملايير جز ائري في المستقبل
محمد - بسكرة2016/12/25 على 15:042
إلا في الجزائر (مدير السكان)
2016/12/25 على 16:003
هم يصنعوا القنبلة النووية ونحن نصنع القنبلة الديمغرافية و في الاخير الله يزيد ما ينقص
2016/12/25 على 16:124
كيف....
العوانس قاربت الرقم12مليون...
الطلاق وصل النسبة70في المئة
العزوبية فاقت50في المئة..
من اين 41مليون كائن ......فقط اللقطاء هم من يزدادون ويتزايدون...