بزيادة 2.15 بالمائة سنويا 41.2 مليون نسمة عدد سكان الجزائر مطلع 2017

كشفت نائبة مدير السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليمة بوخاري، السبت، أن عدد سكان الجزائر سيبلغ 41.2 مليون نسمة مع دخول سنة 2017، حسب آخر إحصائيات قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وقالت سليمة بوخاري، خلال لقاء حول التنظيم الأسري بحضور جمعيات فاعلة في مجال حماية الأمومة، أن عدد سكان الجزائر يزيد بـ2.15 بالمائة سنويا، حيث بلغ 41.2 مليون نسمة مضيفة أن هذا الارتفاع المسجل في النمو مرتبط أساسا بالارتفاع في حجم الولادات الحية.

ودعت المتحدثة ذاتها الجهات المعنية إلى ضرورة إتباع إستراتيجية التحكم في النمو الديمغرافي وتوفير أحسن خدمة في مجال التنظيم العائلي.

كما تم التأكيد في اللقاء على أن هذا النمو الديمغرافي يتطلب سياسات إستراتيجية في مختلف المحالات لمواجهة الاحتياجات السكانية من صحة وتعليم وسكن وغيره من الضروريات.