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دعت المجتمع الدولي للتعجيل في تطبيقه
الجزائر تدعم قرار إدانة مجلس الأمن للإستيطان الإسرائيلي
رحبت الجزائر، الأحد، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، بتبني مجلس الأمن الدولي لقرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي "لاتخاذ إجراءات عاجلة للتطبيق الفعلي لهذا القرار".
وقال بن علي الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "نرحب بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".
واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية أن "هذا القرار التاريخي يشكل خطوة جادة وايجابية يجب تثمينها، كما نعتبر أن من شأنه، إذا ما توفرت الإرادة الدولية، وضع حد لتمادي الكيان المحتل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وتجاهله الصارخ لمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة".
وبعد أن دعا المجتمع الدولي "لاتخاذ إجراءات عاجلة للتطبيق الفعلي لهذا القرار ووضع حد نهائي لكافة أشكال الانتهاكات التي يرتكبها المحتل" وهنأ دولة فلسطين شعبا وقيادة على هذا المكسب "الجديد والهام"، أكد بن علي الشريف مجددا موقف الجزائر "الثابت واللامشروط الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في استرجاع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
عبدالله - باتنة2016/12/25 على 14:491
اول مرة في تاريخ هذا المجلس و بعد 31 سنة يقرر على اسرائيل عدم السماح بالاستيطان جديد .
هل هو تكتيك جديد لأمريكا؟
2016/12/25 على 16:132
comme l egypte