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وحدة "كيدون" اغتالت المهندس التونسي القسّامي
"الموساد": هكذا استدرجنا الزواري حتى قتلناه
كشف معلق إسرائيلي بارز، الطريقة التي تم من خلالها استدراج مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، تمهيدا لاغتياله.
وقال المعلق الإسرائيلي، إن الطُعم الذي استُدرج من خلاله، تمثل في عميلة للموساد قدمت نفسها على أنها صحفية، أجرت معه لقاءات "صحفية" عدة حول أنشطته العلمية، من أجل الحصول على ثقته، وجعله يطمئن إليها.
وأوضح المعلق العسكري للقناة الإسرائيلية العاشرة، ألون بن دافيد، في تحقيق مطوّل نشرته "معاريف"، أن الصحفية المزيفة التي كانت تحمل جواز سفر أجنبي وبطاقة صحفية، عندما تأكدت من اطمئنان الزواري إليها؛ أرسلت إليه في اللقاء الأخير الذي كان يُفترض أن تجريه معه، اثنين من أعضاء فرقة الاغتيال في الموساد، التي تعرف باسم "كيدون"، لتصفيته، بعد أن كانت هي قد غادرت تونس بالفعل.
واعتبر بن دافيد أن عملية الاغتيال نجحت، رغم أن "الموساد" عمل تقريبا وفق طريقته المعهودة، المتمثلة في تهيئة الظروف من خلال "طُعم" يتمثل في عميلة تحمل جواز سفر أجنبي، تقدم نفسها للمستهدف على أنها صحفية، للتعرف على ساحة الاغتيال ولكسب ثقة الهدف.
وأوضح بن دافيد، أن جميع عمليات الاغتيال التي ينفذها "الموساد" تتم بعد أن يتأكد أعضاء وحدة الاغتيال أن "الطُعم" قد غادر بالفعل حدود الدولة، التي ستتم فيها التصفية.
ورجح بن دافيد أن يكون منفذو الاغتيال قد استخدموا جوازات سفر لم يتم استخدامها من قبل في تنفيذ عمليات أخرى، "ما يقلص فرص ربطهم بعمليات أخرى نفذها الموساد".
واعتبر بن دافيد أن اغتيال الزواري، يدلل على أن إسرائيل بإمكانها أن تفعل ما يحلو لها في المنطقة.
وتوقع بن دافيد أن يدفع "نجاح" عملية الاغتيال، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إقرار المزيد من العمليات في المستقبل، "في مناطق أكثر تعقيدا من تونس"، مشيرا إلى أن التجربة دللت على أن نتنياهو سيجد الطريقة لكي يلمح إلى دوره في إصدار التعليمات لتصفية الزواري، من أجل مراكمة مكاسب سياسية على الصعيد الداخلي.
وشكك بن دافيد بمواقف السلطات التونسية من عملية الاغتيال، قائلا: "أشك في أن المسؤولين التونسيين قد ذرفوا دمعة واحدة على الزواري، بعد أن أعلنت حركة حماس أنه يعمل لصالحها".
SoloDZ - قتلتوه ههه بل احياء عند ربهم يرزقون 2016/12/25 على 15:431
و الله تعالى يستدرج كيانكم بالذي لن تتفطنوا له ثم ياخذكم اخذ عزيز مقتدر وتمكرون ويمكر الله و الله خير الماكرين
2016/12/25 على 15:562
ولي الامر هو من يقوم بالتنسيق مع حماس بهاته الاعمال وليس المهندس التونسي رحمه الله مرة اخرى عليكم بستشارة ولي الامر حتى لا تصبح الامور فوضى
ملاحظ2016/12/25 على 15:593
عندما يقوم ارهابي تونسي تكفيري بتفجير برلبن او نيس يتكلمون عن الارهاب وعندما تقوم دولة الكيان الصهيوني بإغتيالات في دبي وتونس يقولون دفاع عن نفس لكن الحقيقية الاب الروحي للارهاب العالمي من داعش وقاعدة وحشد شيعي ومرتزقات حزب اللات وبشار البق يأتي من موساد والكيان الارهابي التي تمثله هذه الدولة احفاد القردة والخنازير وبفضح مدى نفاق الغرب والمجتمع الدولي بالمكيالين وتترك دولة لا تحترم اي قواننهم وتحمبهم
بلقاسم - الجزائر2016/12/25 على 16:154
........في نظري كل مواطن يعمل لخدمة مصالح أجنبية ....دون علم أو تصريح له من مصالحه الوطنية.....يعتبر خائنا ويستحق الإعدام......
DZ292016/12/25 على 16:215
اظن ان عملية قتل الشهيد الزواري كانت ايضا رسالة للجزائر !
اننا اخترقنا جيرانكم و اننا متواجدين مع حدودكم الشرقية و الغربية
واننا نملك جيش من العملاء المندسين مثل جيش مهلكة اندري ازولاي.
جزايري - جزاير2016/12/25 على 16:266
حسبنا الله ونعم الوكيل قتلكم الله يا انجاس **ونستدرجهم من حيث لا يعلمون ***صبر فكيد الله اعظم يامجرميين يا ارهابيين ....في رايي الانتقام من جميع اليهود التونسيين هو الرد المناسب
الشاوية بنت الجزائر - الجزائر سيدة البحر الابيض المتوسط2016/12/25 على 16:457
المهندس القسامي التونسي الزواري شهيد من شهداء الامة لكن السؤال المحيير كيف لدولة اخترقت بهذا الشكل ان لا توضح لشعبها او حتى تستنكر بعض الصحافيين التوانسة في احدى القنوات يتحدثون عن التطبيع وكيف يجرمون التطبيع الى حد ان هناك منهم من قال لو جرمنا التطبيع لا تاتينا استثمارات ولا رجال اعمال وكان كرامة الوطن لا تهمهم والغريب انني اسمعهم يرددون كلمة اسرائيل تحدثا عن فلسطين بينما نحن نسميها فلسطين المحتلة لانها ارض الفلسطنيين ولا وجود لاسرائيل فوق ارض العرب
الوطني - الجزائر 2016/12/25 على 16:488
الارهاب بعينه هم صانعي الارهاب وهم من اتى بهذه الكلمة واذنابهم يتبعهم بنو صهيون ارهابيين اليوم دون ان ننسى الفرنسيين هم كذلك ارهابيين وفعلو هذا واكثر ضد ابناء الجزائر من 1830 الى اليوم وفي بعض الاحيان بأيادي ابناء ديغول اذناب فرنسا من الخونة الجزائريين اكثر الارهابيين والدمويين هؤلاء ولا احد فال انها عملية ارهابية من التبع الركع بل يسمونها اغتيال هم اليوم ارهابهم في بورما افريقيا الوسطى حيث الفرنسيين يقتلونهم وياكلون لحمهم وهم احياء والارهاب في فلسطين كل هذا الارهاب لا يراه العالم ولا الخونة