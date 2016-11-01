استقبل أمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام السابق للأفلان عمار سعداني الاثنين الفارط. وهذا وفقا لموقع "كل شيء عن الجزائر" الذي أورد الخبر نقلا عن مصدر نقابي. ولم يتسرب مضمون ما دار خلال اللقاء، الذي نوه الموقع، بأنه جاء بالموازاة، مع لقاء ثان جمع وفدا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يقوده مسؤول التنظيم الطيب حمارنية، مع جمال ولد عباس أمين عام الأفلان بمقر هذا الأخير.
وكان حزب جبهة التحرير قد نشر وقتها بيانا عن هذا الاستقبال على موقعه الالكتروني جاء فيه، أن وفدا من الاتحاد العام للعمال الجزائريين "عبر عن دعمه اللامشروط للأفلان، على اعتبار غالبية المنتمين لهذه المنظمة، هم مناضلون مهيكلون في الحزب، بدليل أن غالبية أعضاء أمانة الاتحاد هم مناضلون ومسيرون في الحزب".
ويثير استقبال سيدي السعيد لأمين عام الأفلان السابق سعداني، كثيرا من التساؤلات، لاسيما وأن سعداني أعلن انسحابه من الساحة السياسية "طواعية ولدواع صحية" حسب تصريحه، في حين يؤكد خصومه بأنه لم يتنح طوعا بل أطيح به من على رأس "الحزب ـ الجهاز".
وتعد المركزية النقابية، من أقوى التنظيمات الجماهيرية، ويعول عليها للعب أدوار مفصلية، على صعيد تهدئة الجبهة الاجتماعية، عشية دخول قانون المالية للعام 2017 حيز التطبيق. وهذا المعطى يجعل للمركزية النقابية وأمينها العام وزنا مهما لدى السلطة في هذه المرحلة الدقيقة، ما قد يفسح المجال لاستنتاج أن ثمة مجال لوساطة يقوم بها سيدي سعيد بين سعداني والقيادة الجديدة للأفلان أو أطراف في السلطة لغرض ما.
ويشار هنا أن العلاقة بين الرجلين (سعداني وسيدي السعيد) كانت جيدة، ومن أبرز محطاتها، استصدار سيدي السعيد من المركزية النقابية، تأييدا لمبادرة سعداني في العام 2015، التي أطلقها لدعم الرئيس بوتفليقة وبرنامجه، رغم وجود قياديين بارزين في المركزية النقابية منتمين للأرندي وهو الحزب الذي رفض الالتحاق بالمبادرة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
الأكثر تفاعلا
1الحكومة تقلـّم أظافر بن غبريط !
2"أمل".. هذه هي الطائرة الجزائرية بدون طيار
3شكيب خليل: يجب إعادة هيكلة البنوك وسحب تمويل المشاريع منها
4ذكرى وفاة الزعيم "آيت أحمد" تفجر خلافا بين الأفافاس والآفلان!
563 ألف موظف "يشلون" البنوك والضرائب وأملاك الدولة لخمسة أيام
Français English
الرأي
عمار يزلي
مزايا "شغب الأطفال"
جمال لعلامي
الشكارة ما تحشمش!
عبد الناصر
حلب.. عادت أم ضاعت؟
حبيب راشدين
البوليساريو يهزم محمد السادس وهولاند
جمال لعلامي
"زعرطة" لا شعبية و"سماطة" شعبوية!
حسين لقرع
"الجهاد" بتفجير الأطفال!
سلطان بركاني
حضر رونالدو وميسي.. وغاب زرهوني ومليكشي
سليم قلالة
الدرس الأكبر مِن حلب
عبد الرزاق قسوم
حلَب.. وسـوء المنقلب
ضو جمال
وزارة الارتجال والتخبّط
الفيديو
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
الشارع البوسعادي و عائلة بن كروش.. تعيش لحظاتها قبل نهائيات الشارقة
مسؤول النقابة التقى أيضا وفدا عن ولد عباس
ماذا قال سعداني لسيدي السعيد؟
فؤاد. ع
استقبل أمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام السابق للأفلان عمار سعداني الاثنين الفارط. وهذا وفقا لموقع "كل شيء عن الجزائر" الذي أورد الخبر نقلا عن مصدر نقابي. ولم يتسرب مضمون ما دار خلال اللقاء، الذي نوه الموقع، بأنه جاء بالموازاة، مع لقاء ثان جمع وفدا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يقوده مسؤول التنظيم الطيب حمارنية، مع جمال ولد عباس أمين عام الأفلان بمقر هذا الأخير.
تغطيات ذات صلة
الجزائريون يقاطعون "حفلات" الريفيون.. والوكالات السياحية مشلولة
طوارئ بالمطارات لإصطياد شركات طيران أجنبية تهرّب "الدوفيز"
ولد عباس: تهجم الأفافاس على الأفلان غير مقبول وليس من آداب الضيافة!
وزارة التربية تستدعي أساتذة القائمة الاحتياطية للتكوين خلال العطلة
الجزائر تدعم قرار إدانة مجلس الأمن للإستيطان الإسرائيلي
وكان حزب جبهة التحرير قد نشر وقتها بيانا عن هذا الاستقبال على موقعه الالكتروني جاء فيه، أن وفدا من الاتحاد العام للعمال الجزائريين "عبر عن دعمه اللامشروط للأفلان، على اعتبار غالبية المنتمين لهذه المنظمة، هم مناضلون مهيكلون في الحزب، بدليل أن غالبية أعضاء أمانة الاتحاد هم مناضلون ومسيرون في الحزب".
ويثير استقبال سيدي السعيد لأمين عام الأفلان السابق سعداني، كثيرا من التساؤلات، لاسيما وأن سعداني أعلن انسحابه من الساحة السياسية "طواعية ولدواع صحية" حسب تصريحه، في حين يؤكد خصومه بأنه لم يتنح طوعا بل أطيح به من على رأس "الحزب ـ الجهاز".
وتعد المركزية النقابية، من أقوى التنظيمات الجماهيرية، ويعول عليها للعب أدوار مفصلية، على صعيد تهدئة الجبهة الاجتماعية، عشية دخول قانون المالية للعام 2017 حيز التطبيق. وهذا المعطى يجعل للمركزية النقابية وأمينها العام وزنا مهما لدى السلطة في هذه المرحلة الدقيقة، ما قد يفسح المجال لاستنتاج أن ثمة مجال لوساطة يقوم بها سيدي سعيد بين سعداني والقيادة الجديدة للأفلان أو أطراف في السلطة لغرض ما.
ويشار هنا أن العلاقة بين الرجلين (سعداني وسيدي السعيد) كانت جيدة، ومن أبرز محطاتها، استصدار سيدي السعيد من المركزية النقابية، تأييدا لمبادرة سعداني في العام 2015، التي أطلقها لدعم الرئيس بوتفليقة وبرنامجه، رغم وجود قياديين بارزين في المركزية النقابية منتمين للأرندي وهو الحزب الذي رفض الالتحاق بالمبادرة.