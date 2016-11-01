نفى وجود صراع في أعلى هرم السلطة أويحي: دعوات العهدة الخامسة استغلال سياسي للرئيس

قال أحمد أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الأحد، أن دعوات ترشح الرئيس لعهدة خامسة، هي استغلال سياسي لرئيس الجمهورية.

وكان أويحي يرد على سؤال خلال حوار مع قناة "الشروق نيوز"، بشان موقع التجمع الوطني الديمقراطي من مطالب ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة .

وأكد المتحدث أن حزبه "يساند حاليا الرئيس بوتفليقة بقوة وبكل قناعة، ودائما كجزائريين وكمسلمين دائما ندعو الله لكي يزيده قوة والصحة لكي يكون له المزيد من الأداء في تسيير شؤون البلاد التي نحمد الله عليها".

وأضاف "الباقي هناك ناس تمارس السياسة بكل شيء حتى بالرئيس، ونحن لم نصل لهذا المستوى ...فنحن نساند الرئيس"

وحول مدى وجود طموح شخصي له للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، رفض الأمين العام للارندي تقديم جواب بالتأكيد أو النفي. وقال "أن رجل مؤمن وقد قلت أمس لزميل هل تضمن لي أن أكون حيا بعد أسبوع"، في إشارة إلى أن الحديث عن الأمر سابق لأوانه.

وكانت أحزاب مثل جبهة التحرير الوطني والجبهة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وحتى اتحاد الزوايا، قد دعت في وقت سابق لترشيح الرئيس لعهدة خامسة في انتخابات 2019.

ووصف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ما يتم تداوله حول وجود خلافات في أعلى هرم السلطة بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية، بأنها "مفرقعات مصدرها من ليس له أي برنامج".

وأوضح "أوضح أن رئيس الجمهورية في بلادنا، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وقائد أركان الجيش (الفريق احمد قايد صالح) مجاهد و90 بالمائة من قيادات المؤسسة العسكرية السامون مجاهدون، وهذه لبنة تضاف للتكامل الشرعي والنظامي بين وزير الدفاع (الرئيس) ومساعديه مثل نائب وزير الدفاع وقائد الأركان، وهناك تلاحم روحي بين الجميع لأن من يقودون الجيش ومن يقود البلاد هم من عائلة المجاهدين".

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