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نفى وجود صراع في أعلى هرم السلطة
أويحي: دعوات العهدة الخامسة استغلال سياسي للرئيس
قال أحمد أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الأحد، أن دعوات ترشح الرئيس لعهدة خامسة، هي استغلال سياسي لرئيس الجمهورية.
وكان أويحي يرد على سؤال خلال حوار مع قناة "الشروق نيوز"، بشان موقع التجمع الوطني الديمقراطي من مطالب ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة .
وأكد المتحدث أن حزبه "يساند حاليا الرئيس بوتفليقة بقوة وبكل قناعة، ودائما كجزائريين وكمسلمين دائما ندعو الله لكي يزيده قوة والصحة لكي يكون له المزيد من الأداء في تسيير شؤون البلاد التي نحمد الله عليها".
وأضاف "الباقي هناك ناس تمارس السياسة بكل شيء حتى بالرئيس، ونحن لم نصل لهذا المستوى ...فنحن نساند الرئيس"
وحول مدى وجود طموح شخصي له للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، رفض الأمين العام للارندي تقديم جواب بالتأكيد أو النفي. وقال "أن رجل مؤمن وقد قلت أمس لزميل هل تضمن لي أن أكون حيا بعد أسبوع"، في إشارة إلى أن الحديث عن الأمر سابق لأوانه.
وكانت أحزاب مثل جبهة التحرير الوطني والجبهة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وحتى اتحاد الزوايا، قد دعت في وقت سابق لترشيح الرئيس لعهدة خامسة في انتخابات 2019.
ووصف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ما يتم تداوله حول وجود خلافات في أعلى هرم السلطة بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية، بأنها "مفرقعات مصدرها من ليس له أي برنامج".
وأوضح "أوضح أن رئيس الجمهورية في بلادنا، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وقائد أركان الجيش (الفريق احمد قايد صالح) مجاهد و90 بالمائة من قيادات المؤسسة العسكرية السامون مجاهدون، وهذه لبنة تضاف للتكامل الشرعي والنظامي بين وزير الدفاع (الرئيس) ومساعديه مثل نائب وزير الدفاع وقائد الأركان، وهناك تلاحم روحي بين الجميع لأن من يقودون الجيش ومن يقود البلاد هم من عائلة المجاهدين".
Karim - USA2016/12/25 على 21:261
فهم روحك قاعد تحاجي وتفك مصيبة اخرى من مصائب الجزائر . الجزائر تبلات بيكم وهي اكبر منكم يا اصحاب المصالح
amar - biskra2016/12/25 على 21:402
الشر والنفاق يخرج من وجهك.صاحب المهمات القذرة.
معلق - حقيقة السياسة 2016/12/25 على 22:363
اويحي للاسف فقد البوصلة تماما ........اويحي لم يجد مدخل حول ما يحدث داخل الرئاسة .....غلقت عنه كل الابواب ؟ هو لا يعلم مايدور تماما ....اصبح يغرد خاج السرب ...كان يعتقد انه ذكي جدا ....فوجد من هو اذكي منه هو سعداني اوقعه في حفرة عميقة يستحيل ان يخرج منها ثم استقال بعد ان انهى مهمته ......السياسة في الجزائر صعبة يستحيل فهمها بقيادة الداهية الرئيس بوتفليقة .............تجي تفهم تبقى حاير ......
عمر - الجزائر2016/12/25 على 22:384
يا أويحيى، نعلمك أولا أنك قابلتنا بنعل حذائك، وهذا ليس من آداب الحديث، و خاصة عندما يصدر من رجل مارس السياسة لسنوات مثلك؟؟ يا أويحيى، كلامك عن حزب جبهة التحرير على أنه حزب في مستوى حزبك يعد نكران لتضحيات الرجال، و ماذا تقول عن الذين أعطوا العهد لهذا الحزب في سنوات سابقة و اليوم ينتمون لحزبك؟ أرى أن الجميع يمارس السياسة باسم الرئيس و بلهجات مختلفة و ليس دعاة الخامسة و فقط؟ فعلا سياسة غريبة و عجيبة؟؟؟
موزع2016/12/25 على 22:455
مازال اويحي يعتقد انه يستطيع بكلامه ان يضحك عن اصحاب صناع القرار والنفوذ ............اويحي انتهى سياسيا بعد استقالة سعداني من منصبه مباشرة..... اصبح لايصلح لشيء في نظرهم........فكل الافواه صمتت بقي سوى هو يغرد ؟؟..........استقالة سعداني يصعب قراءتها وفهما ....فبعض الاغبياء من السياسيين والعامة اعتبروها بسبب مرضه؟؟ وأخرون اعتبروها اقالة من رئيس الجمهورية ؟؟ في الحقيقة لا هي استقالة ولا إقالة .......اعتقد ان لها مفهوم آخر عندما يأتي الوقت ستتضح الامور........