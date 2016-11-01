شدّد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي "رمطان لعمامرة"، الأحد، على أنّ "الجزائر جبل ولن تهزها الرياح"، بالتزامن، أعلن "لعمامرة" عن اتفاقين جديدين ستبرمهما الجزائر مع الاتحاد الأوروبي العام القادم، مثلما نوّه باستمرار المساعي الجزائرية لتعميق الحراك المغاربي.
لدى نزوله ضيفا على برنامج "حوار الساعة" للتليفزيون العمومي، قال "لعمامرة" (64 عاما) إنّ "الجزائر مستهدفة بكل تأكيد، لما تمثله من قيم ومواقف ودورها إقليميا ودوليا، وربط الأمر بـ "الأطماع الأجنبية في ثروات وطننا الكبيرة والنفيسة".
واستهجن "لعمامرة": "هناك أوهام وكلام غير معقول يردده بعض الناس الذين ينصبون أنفسهم كمحللين وخبراء استراتيجيين، وينبغي أن يتصدى المثقفون بالحجة لهؤلاء"، وتابع: "هناك أجنحة في دول توجّه رياحا شمالية غربية غير معتدلة وموجّهة لوطننا الحبيب، لكنّها ستجد الجزائر مثل جبالنا الشامخة ضدّ المكائد"، كما عقّب بثقة: "الجزائر جبل ولن تهزها الرياح، ونعمل في منظومتي الدفاع والدبلوماسية اليد لليد للتصدي لكل المكائد".
وأردف الوزير: "اليقظة مطلوبة على اعتبار العدو الخارجي لا يفضل جزائريا على آخر، وإن تحقق ولو جزء من هذه المكائد، ستكون النتائج سلبية، لذا من واجب كل مواطن جزائري أن يتصدى للأبواق الحاقدة على الجزائر، ونحن نعتزّ بانتمائنا الافريقي، مثلما نعتز بكل ما قدمته وتقدمه الجزائر".
إنجاز أوبك ثمرة استيراتجية محكمة
تحدث "لعمامرة" عن اتفاقين جديدين سيبرمان في 2017، وقال إنّه جرى الأخذ بعين الاعتبار تحفظات الجزائر على اتفاق الشراكة الأوروبية الساري المفعول منذ ماي 2005.
وبشأن كسب الجزائر رهان خفض الإنتاج في لقاء أوبك الأخير، ثمّن الوزير تلك الخطوة ووصفها بـ "الناجحة جدا"، واعتبرها ثمرة الاستيراتجية المحكمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ سنتين، وإرساله عدة وفود، فضلا عن اجتماعه بالرئيس الفينزويلي "نيكولاس مادورو" الذي تترأس بلاده منظمة "أوبك".
حان الوقت لاستخدام سلاح الجالية
على أهبة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أبرز اهتمام الجزائر بتفعيل أدوار الجالية في فرنسا، وأوعز: "حان الوقت لاستخدام هذا السلاح للدفاع عن مصالح الجزائر، وخلق جو متناسب لعلاقة بناءة بين الجزائر وفرنسا"، مستطردا: "نتابع عن كثب الحراك في فرنسا وغير فرنسا، وندرك أنّ الجالية الواعية ستقوم بدورها كاملا".
سائرون في إصلاح الصرح المغاربي
ذكر "لعمامرة" أنّ الجزائر التي لعبت دورا أساسيا في إطلاق الاتحاد المغاربي، حريصة على تعزيز توجهاته بأفكار دقيقة وطموحة لإصلاح الصرح المغاربي، والدفع به إلى مصاف تكاملي اقتصادي، متطلعا إلى "مغرب عربي يركّز على الاقتصاد، وكل من شأنه تعزيز استقرار المجموعة".
ولفت الوزير إلى كل ما بادرت به الجزائر، وصبّ في ترقية البنى التحتية، من منظور إيمانها بترقية الطموح المغاربي المشروع، وأظهر تفاؤلا بتجسيد الأهداف "حتى وإن تأجلت أو تأخرت النتائج".
وبشأن تونس، أشار "لعمامرة" إلى "التزام الجزائر بدعم تونس في الصعوبات الظرفية التي يمرّ بها الأشقاء الذين يقدّرون وفاء الجزائر"، وأضاف الوزير: "لدينا مصلحة في استقرار تونس، وهي جزء من استقرار المنطقة"، ولاحظ أنّ تونس تغلبت على الإرهاب مثلما تغلّبت الجزائر في السابق على الآفة ذاتها.
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كشف عن اتفاقين أوروبيين وحراك مغاربي
"لعمامرة": الجزائر جبل ولن تهزها الرياح
كامل الشيرازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين
شدّد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي "رمطان لعمامرة"، الأحد، على أنّ "الجزائر جبل ولن تهزها الرياح"، بالتزامن، أعلن "لعمامرة" عن اتفاقين جديدين ستبرمهما الجزائر مع الاتحاد الأوروبي العام القادم، مثلما نوّه باستمرار المساعي الجزائرية لتعميق الحراك المغاربي.
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لدى نزوله ضيفا على برنامج "حوار الساعة" للتليفزيون العمومي، قال "لعمامرة" (64 عاما) إنّ "الجزائر مستهدفة بكل تأكيد، لما تمثله من قيم ومواقف ودورها إقليميا ودوليا، وربط الأمر بـ "الأطماع الأجنبية في ثروات وطننا الكبيرة والنفيسة".
واستهجن "لعمامرة": "هناك أوهام وكلام غير معقول يردده بعض الناس الذين ينصبون أنفسهم كمحللين وخبراء استراتيجيين، وينبغي أن يتصدى المثقفون بالحجة لهؤلاء"، وتابع: "هناك أجنحة في دول توجّه رياحا شمالية غربية غير معتدلة وموجّهة لوطننا الحبيب، لكنّها ستجد الجزائر مثل جبالنا الشامخة ضدّ المكائد"، كما عقّب بثقة: "الجزائر جبل ولن تهزها الرياح، ونعمل في منظومتي الدفاع والدبلوماسية اليد لليد للتصدي لكل المكائد".
وأردف الوزير: "اليقظة مطلوبة على اعتبار العدو الخارجي لا يفضل جزائريا على آخر، وإن تحقق ولو جزء من هذه المكائد، ستكون النتائج سلبية، لذا من واجب كل مواطن جزائري أن يتصدى للأبواق الحاقدة على الجزائر، ونحن نعتزّ بانتمائنا الافريقي، مثلما نعتز بكل ما قدمته وتقدمه الجزائر".
إنجاز أوبك ثمرة استيراتجية محكمة
تحدث "لعمامرة" عن اتفاقين جديدين سيبرمان في 2017، وقال إنّه جرى الأخذ بعين الاعتبار تحفظات الجزائر على اتفاق الشراكة الأوروبية الساري المفعول منذ ماي 2005.
وبشأن كسب الجزائر رهان خفض الإنتاج في لقاء أوبك الأخير، ثمّن الوزير تلك الخطوة ووصفها بـ "الناجحة جدا"، واعتبرها ثمرة الاستيراتجية المحكمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ سنتين، وإرساله عدة وفود، فضلا عن اجتماعه بالرئيس الفينزويلي "نيكولاس مادورو" الذي تترأس بلاده منظمة "أوبك".
حان الوقت لاستخدام سلاح الجالية
على أهبة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أبرز اهتمام الجزائر بتفعيل أدوار الجالية في فرنسا، وأوعز: "حان الوقت لاستخدام هذا السلاح للدفاع عن مصالح الجزائر، وخلق جو متناسب لعلاقة بناءة بين الجزائر وفرنسا"، مستطردا: "نتابع عن كثب الحراك في فرنسا وغير فرنسا، وندرك أنّ الجالية الواعية ستقوم بدورها كاملا".
سائرون في إصلاح الصرح المغاربي
ذكر "لعمامرة" أنّ الجزائر التي لعبت دورا أساسيا في إطلاق الاتحاد المغاربي، حريصة على تعزيز توجهاته بأفكار دقيقة وطموحة لإصلاح الصرح المغاربي، والدفع به إلى مصاف تكاملي اقتصادي، متطلعا إلى "مغرب عربي يركّز على الاقتصاد، وكل من شأنه تعزيز استقرار المجموعة".
ولفت الوزير إلى كل ما بادرت به الجزائر، وصبّ في ترقية البنى التحتية، من منظور إيمانها بترقية الطموح المغاربي المشروع، وأظهر تفاؤلا بتجسيد الأهداف "حتى وإن تأجلت أو تأخرت النتائج".
وبشأن تونس، أشار "لعمامرة" إلى "التزام الجزائر بدعم تونس في الصعوبات الظرفية التي يمرّ بها الأشقاء الذين يقدّرون وفاء الجزائر"، وأضاف الوزير: "لدينا مصلحة في استقرار تونس، وهي جزء من استقرار المنطقة"، ولاحظ أنّ تونس تغلبت على الإرهاب مثلما تغلّبت الجزائر في السابق على الآفة ذاتها.