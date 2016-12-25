تركت رسالة تطلب فيها من أهلها عدم البحث عنها الفتاة إيمان تعاود الهروب من منزلها للمرة الثانية بسكيكدة

كررت الشابة "إيمان.م" البالغة من العمر 20 سنة، السبت، هروبها للمرة الثانية على التوالي من منزلها العائلي، الكائن بحي علي عبد النور بسكيكدة، وهذا بعد هروبها في المرة الأولى بتاريخ التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، حيث قضت 12 يوما بعيدا عن منزلها وتنقلت بين عدة ولايات منها جيجل ووهران وعين الدفلى، قبل أن تعود إلى منزلها في الحادي عشر من شهر ديسمبر الحالي سالمة معافاة بعد أن تم توقيفها من طرف الشرطة في وهران.

وقضت إيمان 14 يوما بين أحضان عائلتها لتقرّر السبت، إعادة الكرّة، حيث تركت رسالة في غرفتها حسب والدتها جاء فيها على الخصوص "غير ما تزيدوش تحوسوا عليا خلاص"، للإشارة فإن إيمان كانت مخطوبة وتحضر لحفل زفافها، قبل أن تتغير أحوالها ونفسيتها، وتقرر الهروب من منزلها العائلي، وأضافت والدتها للشروق اليومي أنه لم تصلهم أي أخبار إلى حد الآن والأبحاث متواصلة للعثور عليها.

وتم عقب اختفاء إيمان الأول تداول أنباء عن اختطافها وتعذيبها، ليتضح بعد ذلك أن الشابة التي تعاني من مشاكل اجتماعية ونفسية غادرت بمحض إرادتها.