تمكن مزارعون من ولاية الوادي من احتلال المرتبة الأولى على المستوى الوطني في إنتاج البطاطا، بعد أن حققت مزارع الولاية إنتاجا قياسيا ببلوغها عتبة 11 مليون قنطار، أي بزيادة قاربت العشرين في المائة مقارنة بالموسم الزراعي المنقضي، وهذا رغم عديد المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، خاصة ما اتصل منها بنقص برامج الدعم الحكومي.
وتشير الأرقام الرسمية، إلى أن القفزة الوضعية التي حققتها ولاية الوادي في قطاع الزراعة وتحولها لقطب زراعي هام، لاسيما في إنتاج البطاطا والخضر مرده إلى الإرادة، والتي يتحلى بها فلاحو الجهة والتي مكنتهم من قهر ظروف الطبيعة والتضاريس الرملية الوعرة التي تتميز بها الولاية، كونها تقع في العرق الشرقي الكبير، إذ تمكن الفلاحون من استصلاح أزيد من 34 ألف هكتار، كلها يتم سقيها وفق نمط الري المحوري المصنوع بوسائل محلية.
ويشتكي الفلاحون من ضعف برامج الدعم المباشر من طرف الدولة، فكثيرا ما طالب هؤلاء من السلطات الوصية، وحتى وزير القطاع السابق شخصيا، وذلك على هامش زيارته لولاية الوادي قبل نحو السنة من إدراج الرش المحوري ضمن أنواع السقي المدعومة من طرف الدولة، لكي يتسنى لهم تلقي دعم يغطي جزءا من تكاليف اقتناء هكذا آلات، والتي يتكفل حدادو المنطقة بصناعتها في ورشتها بقيمة قد تصل في بعض الأحيان إلى خمسين مليون سنتيم، كما أن مشكل قصور برنامج الكهرباء الفلاحية، والتي تعد العمود الفقري للنشاط الزراعي في ولاية الوادي وعدم مسايرتها للنهضة الزراعية، كان له أثر سلبي في تطوير القطاع، إذ يلجأ الفلاحون إلى اقتناء أسلاك كهربائية وربطها لمسافات طويلة بين عداداتهم ومزارعهم بحكم طبيعة المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف، بقيمة تصل في الكثير من الأحيان إلى ملايين السنتيمات تكون في الغالب عرضة للسرقة.
كما يشتكي الفلاحون في الكثير من المناطق الزراعية من ضعف شدة التيار الكهربائي، والذي انجر عنه عجزهم عن توفير الماء لحقولهم، واضطر عدد من الفلاحين في مناطق أخرى إلى اقتناء مولدات كهربائية بالملايين، للتخلص من مشاكل الكهرباء، التي تعد حسب المهنيين في عالم الزراعة الحلقة الأضعف في نجاح قطاع الزراعة بالولاية.
كما أن نقص المسالك الفلاحية يعد أحد أهم المشاكل التي يبقى الفلاحون يناشدون السلطات التكفل بها، لأن من خلالها يتم تسهيل عملية التنقل من وإلى مزارعهم، سواء أكان ذلك في عملية بيع منتوجهم أو شراء البذور والسماد الطبيعي.
ويأمل الفلاحون في الوادي من السلطات دعمهم قدر المستطاع، من أجل الوصول إلى 20 مليون قنطار من إنتاج البطاطا، التي تتوقع مديرية المصالح الفلاحية تحقيقها في المواسم الفلاحية القادمة، إذا ما تم التكفل ببعض المشاكل والاستغناء نهائيا عن استيراد البطاطا من الخارج، بل وتم الشروع في تصديرها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1شاحنة تصطدم بطائرة.. تقطع جناحها وتثير ذعر المسافرين
2الفتاة إيمان تعاود الهروب من منزلها للمرة الثانية بسكيكدة
3عمال البلديات في إضراب وطني لأسبوع
4التماس 3 سنوات حبسا لأب خطف ابنه من طليقته
5إنتاج 11 مليون قنطار من البطاطا رغم نقص الدعم
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
"غير ربي مايغلطش"
جمال لعلامي
بوزنزل وزلات اللسان!
صالح عوض
بومدين.. رجل بحجم الأمة
رشيد ولد بوسيافة
"نيوزيلندا" العربية!
عمار يزلي
مزايا "شغب الأطفال"
جمال لعلامي
الشكارة ما تحشمش!
عبد الناصر
حلب.. عادت أم ضاعت؟
حبيب راشدين
البوليساريو يهزم محمد السادس وهولاند
جمال لعلامي
"زعرطة" لا شعبية و"سماطة" شعبوية!
حسين لقرع
"الجهاد" بتفجير الأطفال!
الفيديو
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
الشارع البوسعادي و عائلة بن كروش.. تعيش لحظاتها قبل نهائيات الشارقة
الوادي تتربع على عرش إنتاجها وطنيا
إنتاج 11 مليون قنطار من البطاطا رغم نقص الدعم
رشيد شويخ
صحفي بمكتب الشروق في ولاية الوادي
تمكن مزارعون من ولاية الوادي من احتلال المرتبة الأولى على المستوى الوطني في إنتاج البطاطا، بعد أن حققت مزارع الولاية إنتاجا قياسيا ببلوغها عتبة 11 مليون قنطار، أي بزيادة قاربت العشرين في المائة مقارنة بالموسم الزراعي المنقضي، وهذا رغم عديد المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، خاصة ما اتصل منها بنقص برامج الدعم الحكومي.
تغطيات ذات صلة
3 سنوات سجنا موقوفة النفاذ للإرهابي التائب "بلال " بالبويرة
إنتاج 11 مليون قنطار من البطاطا رغم نقص الدعم
تبسة: العثور على الطفل جهاد بوادي سوف بعد 6 أيام من الغياب!
الفتاة إيمان تعاود الهروب من منزلها للمرة الثانية بسكيكدة
تبسة: العثور على الطفل جهاد بوادي سوف بعد 6 أيام من الغياب!
وتشير الأرقام الرسمية، إلى أن القفزة الوضعية التي حققتها ولاية الوادي في قطاع الزراعة وتحولها لقطب زراعي هام، لاسيما في إنتاج البطاطا والخضر مرده إلى الإرادة، والتي يتحلى بها فلاحو الجهة والتي مكنتهم من قهر ظروف الطبيعة والتضاريس الرملية الوعرة التي تتميز بها الولاية، كونها تقع في العرق الشرقي الكبير، إذ تمكن الفلاحون من استصلاح أزيد من 34 ألف هكتار، كلها يتم سقيها وفق نمط الري المحوري المصنوع بوسائل محلية.
ويشتكي الفلاحون من ضعف برامج الدعم المباشر من طرف الدولة، فكثيرا ما طالب هؤلاء من السلطات الوصية، وحتى وزير القطاع السابق شخصيا، وذلك على هامش زيارته لولاية الوادي قبل نحو السنة من إدراج الرش المحوري ضمن أنواع السقي المدعومة من طرف الدولة، لكي يتسنى لهم تلقي دعم يغطي جزءا من تكاليف اقتناء هكذا آلات، والتي يتكفل حدادو المنطقة بصناعتها في ورشتها بقيمة قد تصل في بعض الأحيان إلى خمسين مليون سنتيم، كما أن مشكل قصور برنامج الكهرباء الفلاحية، والتي تعد العمود الفقري للنشاط الزراعي في ولاية الوادي وعدم مسايرتها للنهضة الزراعية، كان له أثر سلبي في تطوير القطاع، إذ يلجأ الفلاحون إلى اقتناء أسلاك كهربائية وربطها لمسافات طويلة بين عداداتهم ومزارعهم بحكم طبيعة المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف، بقيمة تصل في الكثير من الأحيان إلى ملايين السنتيمات تكون في الغالب عرضة للسرقة.
كما يشتكي الفلاحون في الكثير من المناطق الزراعية من ضعف شدة التيار الكهربائي، والذي انجر عنه عجزهم عن توفير الماء لحقولهم، واضطر عدد من الفلاحين في مناطق أخرى إلى اقتناء مولدات كهربائية بالملايين، للتخلص من مشاكل الكهرباء، التي تعد حسب المهنيين في عالم الزراعة الحلقة الأضعف في نجاح قطاع الزراعة بالولاية.
كما أن نقص المسالك الفلاحية يعد أحد أهم المشاكل التي يبقى الفلاحون يناشدون السلطات التكفل بها، لأن من خلالها يتم تسهيل عملية التنقل من وإلى مزارعهم، سواء أكان ذلك في عملية بيع منتوجهم أو شراء البذور والسماد الطبيعي.
ويأمل الفلاحون في الوادي من السلطات دعمهم قدر المستطاع، من أجل الوصول إلى 20 مليون قنطار من إنتاج البطاطا، التي تتوقع مديرية المصالح الفلاحية تحقيقها في المواسم الفلاحية القادمة، إذا ما تم التكفل ببعض المشاكل والاستغناء نهائيا عن استيراد البطاطا من الخارج، بل وتم الشروع في تصديرها.