سلم نفسه رفقة شقيقه بأعالي الزبربر 3 سنوات سجنا موقوفة النفاذ للإرهابي التائب "بلال " بالبويرة

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة، صباح الأحد، الإرهابي التائب "ت . سعيد" 39 سنة المكنى بلال بعقوبة السجن غير النافذ لمدة 3 سنوات عن تهمة الانخراط في جماعة إرهابية مع معرفة غرضها، حيث كانت النيابة قد التمست في حقه 20 سنة سجنا نافذا.

وبحسب ما أدلى به المتهم غير الموقوف خلال الجلسة فانه التحق بالجماعات الإرهابية سنة 97 ضمن كتيبة الفاروق بأعالي الزبربر بالاخضرية والتي كان ينشط فيها شقيقه الذي التحق بها قبله بعامين، كاشفا بأنه بقي بدون سلاح ولم يشارك بأي عملية تذكر إلى غاية 2001 ليمنح سلاحا ناريا من نوع كلاشينكوف حيث بقي يتردد بين كتيبته وسرية طارق بن زياد ببجاية باستمرار قبل أن يسلم نفسه إلى المصالح الأمنية سنة 2014 بمنطقة مدينة الحياة بعد توسط شقيقه الإرهابي الذي سلم نفسه بدوره قبله بعام، والذي اغتالته الجماعات الإرهابية فيما بعد انتقاما منه حسب ما أدلى به المتهم للدور الذي لعبه في الكشف عن مواقع بقية الإرهابيين.

أما المتهم فقد واصل حسب تصريحه تعاونه مع المصالح الأمنية وساهم في العديد من العمليات الأمنية الناجحة قبل توجهه إلى العاصمة للعمل وهروبا من انتقام الجماعات الارهابية. أما النيابة فقد التمست ضده تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة، لينطق بالحكم بعد المداولة والمتمثل في السجن غير النافذ لمدة 3 سنوات.