مصر تحبس منتج أخبار في قناة الجزيرة

قالت مصادر قضائية، إن نيابة أمن الدولة العليا المصرية أمرت، الأحد، بحبس منتج أخبار في قناة الجزيرة القطرية 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم بينها إعداد تقارير مختلقة عن مصر لبثها على القناة.

وعاد محمود حسين وهو مصري إلى القاهرة من قطر حيث مقر القناة، يوم الثلاثاء.

وقال مصدر، إن من بين التهم الموجهة له "نشر أخبار كاذبة عن مصر وتكدير السلم والأمن العام بها وإعداد تقارير مفبركة لإذاعتها على قناة الجزيرة".

وكانت مصادر أمنية مصرية وقناة الجزيرة قالت، يوم الجمعة، إن ضباطاً من قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية ألقوا القبض على حسين في منزله في مدينة الجيزة المجاورة للعاصمة.

وقالت الجزيرة، إن الشرطة احتجزته 15 ساعة بعد وصوله إلى مطار القاهرة ثم اعتقل بعد إطلاق سراحه.

والعلاقات متوترة بين قطر ومصر منذ أن أطاح الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، يوم الأحد، على صفحتها على موقع فيسبوك: "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بإصدار مسؤولي قناة الجزيرة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد للاستمرار في تنفيذ مخططها الإعلامي الهادف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة".

وأضاف البيان، أن حسين هو من بين "القائمين على ذلك التحرك.. وتبين اتخاذه من عدة مقرات إقامة له بمحافظة الجيزة (المجاورة للقاهرة) وكذا مقر إقامة شقيقته وكراً لتنفيذ المخطط المشار إليه".

وقال البيان: "ضبط المذكور وكذا آلاف من شرائط الفيديو وأعداد كبيرة من معدات التصوير وأجهزة الإضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والاسطوانات المدمجة التي يستخدمها في تحركاته المؤثمة قانوناً".

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، أصدرت قناة الجزيرة بياناً ينفي "الاتهامات الملفقة" التي وجهت لحسين وطالبت بالإفراج الفوري عنه. وقالت القناة، إن حسين كان في مصر لقضاء عطلة وليس للعمل.

وأضاف البيان، إن "حسين يعمل منتج أخبار في قناة الجزيرة وليس مديراً لقسم المراسلين كما ورد في بيان الداخلية وأنه لم يكن ليتجه إلى بلده عبر مطاره لو كان فعلاً يقوم بنشاطات غير قانونية كما ورد في بيان الوزارة".

وعبرت القناة عن قلقها على أمن وسلامة حسين.

وقالت الجزيرة في البيان، إنها "تحمّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة حسين.. وتحذر من تعريضه للتعذيب وإجباره على الإدلاء بأي معلومات بالإكراه".

وفي السابق احتجزت مصر أكثر من صحفي بقناة الجزيرة وأمضى بعضهم فترات احتجاز طويلة نسبياً. وتتهم القاهرة القناة بنشر أخبار كاذبة عنها وتشويه مؤسساتها وسياساتها، لكن القناة تقول إنها محايدة في تغطيتها.