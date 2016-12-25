أشاد بمهارات أعضاء فرقة الجيش الموسيقية بوتفليقة يعزي بوتين في تحطم الطائرة الروسية

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برقية تعزية لرئيس الفدرالية الروسية فلاديمير بوتين عقب حادث تحطم الطائرة العسكرية الروسية في البحر الأسود الذي أودى بحياة 93 مسافرا معظمهم أعضاء من "فرقة الجيش الموسيقية".

وكتب الرئيس بوتفليقة يقول "تلقيت ببالغ الأسى والتأثر النبأ المأساوي لتحطم الطائرة العسكرية الروسية عرض البحر الأسود الذي راح ضحيته العديد من الأرواح البشرية منها الكثير من أعضاء فرقة الجيش الموسيقية الشهيرة".

وأضاف "أشاطركم الحزن في فقدان هؤلاء الفنانين الذين أبهروا الجمهور الجزائري سنة 2013 بثراء سجلهم ومهارة أدائهم".

"أود أن أشيد بذكرى رمز الثقافة الروسية هؤلاء الذين تبوء عملهم الفني المتميز مكانة مرموقة في الإرث الموسيقي العالمي على غرار المكانة التي تبؤوها في تاريخ بلدكم العظيم منذ 1928" - يضيف فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة-.

وخلص رئيس الجمهورية "لا يسعني في هذه المحنة الأليمة إلا أن أتقدم إليكم وإلى عائلات الضحايا باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأخلص التعازي وأصدق عبارات التضامن والمواساة".