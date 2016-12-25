لهذا السبب هدد وزير الدفاع الباكستاني "إسرائيل" بضربة نووية

هدد وزير الدفاع الباكستاني بالرد بالمثل على أي ضربة نووية إسرائيلية، بعد أن خدعه موقع إخباري بنشر خبر كاذب عن احتمال شن "إسرائيل" هجوماً نووياً ضد بلاده، ما دفعه إلى الإدلاء بهذه التصريحات على موقع تويتر، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، الاثنين.

ورد الوزير خواجة محمد آصف على قصة مفبركة نشرها الموقع الإخباري "أيه دبليو دي نيوز" بعنوان: "وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إنها إذا أرسلت باكستان قوات برية إلى سوريا بأية حجة فسندمر ذلك البلد بهجوم نووي".

ورد الوزير الباكستاني بتغريدة، الجمعة، قال فيها: "وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بالرد النووي على افتراض قيام باكستان بدور في سوريا ضد تنظيم داعش. إسرائيل تنسى أن باكستان دولة نووية أيضاً".

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إلا أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أصدرت توضيحاً يرد على الوزير الباكستاني.

وقالت الوزارة في تغريدة: "البيان المنسوب لوزير الدفاع موشيه يعلون بشأن باكستان لم يصدر مطلقاً"، مضيفة "التقارير التي أشار إليها وزير الدفاع الباكستاني كاذبة تماماً".

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وترفض دولة الاحتلال الإسرائيلي تأكيد أو نفي امتلاكها أية أسلحة نووية، ولكن يعتقد على نطاق واسع أنها تملك مخزوناً من نحو 120 رأساً نووياً وأن ترسانتها النووية في تزايد.

ولا تقيم باكستان، التي تدين الغالبية العظمى من سكانها بالإسلام، أية علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال.

وتعرض آصف للحرج بسبب انخداعه بالخبر الكاذب.

وقال الصحافي التلفزيوني البارز نصرت جاويد: "إن برنامجنا النووي مسألة جادة للغاية بحيث لا يمكن تركه للسياسيين المدمنين على تويتر".

يشار إلى أن باكستان أجرت تجاربها النووية الأولى في 1998 وتقدر ترسانتها النووية بحوالي 120 سلاحاً أي أكثر من الهند وكوريا الشمالية.