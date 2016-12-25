العثور على هيكل الطائرة الروسية التي سقطت في البحر الأسود

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الاثنين، العثور على هيكل الطائرة العسكرية، التي تحطمت في البحر الأسود.

وعثر الغواصون المشاركون في عمليات البحث على حطام القسم الرئيسي لهيكل الطائرة على بعد 1.7 كلم عن الساحل وعلى عمق 27 متراً، حسب وسائل إعلامية محلية.

وفي السياق ذاته، قال وزير النقل ماكسيم سوكولوف، الذي يترأس اللجنة المعنية بالتحقيق في الكارثة: "لا تشمل الفرضيات الأساسية للتحقيق احتمال وقوع عمل إرهابي"، حسب وكالة أنباء نوفوستي الروسية.

وأضاف، في تصريحاته أثناء اجتماع للجنة التحقيق بعد يوم من تحطم الطائرة، أن "أسباب الكارثة تعود على الأرجح إما إلى عطل فني، أو إلى خطأ الطاقم".

من جهته، أفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية، بأن "الطائرة تحطمت بعد 7 دقائق من إقلاعها في منطقة تبعد 55 كيلومتر عن سوتشي باتجاه مدينة أنابا غربي البلاد".

وأمس (الأحد)، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة عسكرية من طراز "تو- 154" فوق البحر الأسود، ومصرع كل ركابها الـ92.

وكانت الطائرة تقل العشرات من المغنين والعازفين والراقصين بالفرقة الموسيقية العسكرية (جوقة الجيش الأحمر) في طريقهم إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا للترفيه عن الجنود الروس بمناسبة العام الميلادي الجديد.