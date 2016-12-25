أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الاثنين، العثور على هيكل الطائرة العسكرية، التي تحطمت في البحر الأسود.
وعثر الغواصون المشاركون في عمليات البحث على حطام القسم الرئيسي لهيكل الطائرة على بعد 1.7 كلم عن الساحل وعلى عمق 27 متراً، حسب وسائل إعلامية محلية.
وفي السياق ذاته، قال وزير النقل ماكسيم سوكولوف، الذي يترأس اللجنة المعنية بالتحقيق في الكارثة: "لا تشمل الفرضيات الأساسية للتحقيق احتمال وقوع عمل إرهابي"، حسب وكالة أنباء نوفوستي الروسية.
وأضاف، في تصريحاته أثناء اجتماع للجنة التحقيق بعد يوم من تحطم الطائرة، أن "أسباب الكارثة تعود على الأرجح إما إلى عطل فني، أو إلى خطأ الطاقم".
من جهته، أفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية، بأن "الطائرة تحطمت بعد 7 دقائق من إقلاعها في منطقة تبعد 55 كيلومتر عن سوتشي باتجاه مدينة أنابا غربي البلاد".
وأمس (الأحد)، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة عسكرية من طراز "تو- 154" فوق البحر الأسود، ومصرع كل ركابها الـ92.
وكانت الطائرة تقل العشرات من المغنين والعازفين والراقصين بالفرقة الموسيقية العسكرية (جوقة الجيش الأحمر) في طريقهم إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا للترفيه عن الجنود الروس بمناسبة العام الميلادي الجديد.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1لهذا السبب هدد وزير الدفاع الباكستاني "إسرائيل" بضربة نووية
2بكين تقدم احتجاجا شديد اللهجة لواشنطن بشأن تايوان
3مصر تحبس منتج أخبار في قناة الجزيرة
4العثور على هيكل الطائرة الروسية التي سقطت في البحر الأسود
5زلزال بقوة 7,6 درجات يهز جنوب تشيلي
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
"غير ربي مايغلطش"
جمال لعلامي
بوزنزل وزلات اللسان!
صالح عوض
بومدين.. رجل بحجم الأمة
رشيد ولد بوسيافة
"نيوزيلندا" العربية!
عمار يزلي
مزايا "شغب الأطفال"
جمال لعلامي
الشكارة ما تحشمش!
عبد الناصر
حلب.. عادت أم ضاعت؟
حبيب راشدين
البوليساريو يهزم محمد السادس وهولاند
جمال لعلامي
"زعرطة" لا شعبية و"سماطة" شعبوية!
حسين لقرع
"الجهاد" بتفجير الأطفال!
الفيديو
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
الشارع البوسعادي و عائلة بن كروش.. تعيش لحظاتها قبل نهائيات الشارقة
العثور على هيكل الطائرة الروسية التي سقطت في البحر الأسود
الأناضول - الشروق أونلاين
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الاثنين، العثور على هيكل الطائرة العسكرية، التي تحطمت في البحر الأسود.
تغطيات ذات صلة
العثور على هيكل الطائرة الروسية التي سقطت في البحر الأسود
مصر تحبس منتج أخبار في قناة الجزيرة
زلزال بقوة 7,6 درجات يهز جنوب تشيلي
بكين تقدم احتجاجا شديد اللهجة لواشنطن بشأن تايوان
"الموساد": هكذا استدرجنا الزواري حتى قتلناه
وعثر الغواصون المشاركون في عمليات البحث على حطام القسم الرئيسي لهيكل الطائرة على بعد 1.7 كلم عن الساحل وعلى عمق 27 متراً، حسب وسائل إعلامية محلية.
وفي السياق ذاته، قال وزير النقل ماكسيم سوكولوف، الذي يترأس اللجنة المعنية بالتحقيق في الكارثة: "لا تشمل الفرضيات الأساسية للتحقيق احتمال وقوع عمل إرهابي"، حسب وكالة أنباء نوفوستي الروسية.
وأضاف، في تصريحاته أثناء اجتماع للجنة التحقيق بعد يوم من تحطم الطائرة، أن "أسباب الكارثة تعود على الأرجح إما إلى عطل فني، أو إلى خطأ الطاقم".
من جهته، أفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية، بأن "الطائرة تحطمت بعد 7 دقائق من إقلاعها في منطقة تبعد 55 كيلومتر عن سوتشي باتجاه مدينة أنابا غربي البلاد".
وأمس (الأحد)، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة عسكرية من طراز "تو- 154" فوق البحر الأسود، ومصرع كل ركابها الـ92.
وكانت الطائرة تقل العشرات من المغنين والعازفين والراقصين بالفرقة الموسيقية العسكرية (جوقة الجيش الأحمر) في طريقهم إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا للترفيه عن الجنود الروس بمناسبة العام الميلادي الجديد.