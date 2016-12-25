أبو جرة لولد عباس: زيارتي لك شخصية

قال أبوجرة سلطاني، أن زيارته الأخيرة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، والتي أحدثت جدلا، "شخصية" ولا تلزم مؤسسات الحركة.

وأكد في بيان له أنه قام "بزيارة مجاملة يوم 25 ديسمبر لتهنئة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، فتحولت الزيارة إلى حدث إعلامي".

ووفق رئيس حركة مجتمع السلم السابق فإن "الزيارة شخصية لا تكتسي أي طابع رسمي، وما دار فيها لا يلزم مؤسسات الحركة وقيادتها في شيء".

وحسبه "فصل الزيارة عن سياقها أخل بالقصد النبيل منها، وهو أداء واجب بين تيارات وطنية تجمع بينها كثير من القواسم المشتركة".

وكان إعلان جمال ولد عباس الأمين العام للأفلان عن الزيارة، قد أحدث زوبعة في قيادة حمس والتي سارعت لنفي علمها بها.

كما أكدت الحركة، أنه لا توجد أي لقاءات مبرمجة بين الجانبين مستقبلا كما أعلن خليفة سعداني.