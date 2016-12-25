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أبو جرة لولد عباس: زيارتي لك شخصية
قال أبوجرة سلطاني، أن زيارته الأخيرة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، والتي أحدثت جدلا، "شخصية" ولا تلزم مؤسسات الحركة.
وأكد في بيان له أنه قام "بزيارة مجاملة يوم 25 ديسمبر لتهنئة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، فتحولت الزيارة إلى حدث إعلامي".
ووفق رئيس حركة مجتمع السلم السابق فإن "الزيارة شخصية لا تكتسي أي طابع رسمي، وما دار فيها لا يلزم مؤسسات الحركة وقيادتها في شيء".
وحسبه "فصل الزيارة عن سياقها أخل بالقصد النبيل منها، وهو أداء واجب بين تيارات وطنية تجمع بينها كثير من القواسم المشتركة".
وكان إعلان جمال ولد عباس الأمين العام للأفلان عن الزيارة، قد أحدث زوبعة في قيادة حمس والتي سارعت لنفي علمها بها.
كما أكدت الحركة، أنه لا توجد أي لقاءات مبرمجة بين الجانبين مستقبلا كما أعلن خليفة سعداني.
محمد - TEBESSA2016/12/26 على 17:141
قمة الانتهازية لأبي جرة الذي ولغ في إناء السلطة وتمسح بأعتاب السلطة عسى أن يغني من جديد'(ترجعشي الأيام ولا للا) الاستوزار كابوس يطارد بوقرة الذي يركب كل الأمواج لعل وعسى .قديما قيل (من ركب حصانين شق دبره)
بلقاسم - الجزائر2016/12/26 على 17:382
.........فاقوا بكم.........ثغائي من جمعية الأشرار.....ربي اللي اكشفكم.......اعلاه ما كنتش انزورو بكري......
jughurtha - الجزائر2016/12/26 على 18:353
اقترح إنشاء جائزة نوبل في الانتهازية و التوسل وا عطائها لهذا الشخص