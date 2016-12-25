تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة حلاقة بتهمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض والتي راحت ضحيتها امرأة ادعت أنها إطار بالدولة ومستشارة وكذا زوجة علي بن فليس حسب أقوال المتهمة.
القضية التي عالجتها محكمة الحال جاءت بناء على شكوى من طرف الضحية والتي أكدت أنها تعرضت لاعتداء من طرف المتهمة والتي جاءت حسب مجريات المحاكمة عقب تصريحها بأنها زوجة رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب طلائع الحريات حاليا، علي بن فليس وأنها تملك سلطة ونفوذ أمام الزبونات بصالون الحلاقة، لتدخل المتهمة وتطالبها بالكف عن نشر الإشاعات وعن الإدعاء بأنها زوجة بن فليس كون هذه الأمور لا أساس لها من الصحة.
وهو ما تسبب في وقوع مناوشات كلامية بينهما لتنهال عليها بواسطة مشط ما سبب لها جروحا متفاوتة، وبعد نقل الضحية للمستشفى استفادت من عجز طبي عن العمل قدره الطبيب الشرعي بـ12 يوما، لتقرر هذه الأخيرة إيداع شكوى قضائية ضدها مدعمة إياها بالشهادة الطبية، وهي ذات التصريحات التي أكدت عليها الضحية خلال جلسة المحاكمة.
المتهمة وخلال مثولها للمحاكمة قالت بأنها دخلت في مناوشات كلامية معها ولم تعتدي عليها، مؤكدة بأن ما نسب إليها فيما يخص تهمة الضرب محض افتراء وكذب.. وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دينار في حق المتهمة، ليتقرر تأجيل النطق بالحكم لاحقا.
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الضحية قالت إنها تملك الأولوية مقارنة ببقية الزبونات
حلاقة تتسبب في عجز لمدة 12 يوما لحرم بن فليس المزيفة
قدور جربوعة
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة حلاقة بتهمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض والتي راحت ضحيتها امرأة ادعت أنها إطار بالدولة ومستشارة وكذا زوجة علي بن فليس حسب أقوال المتهمة.
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القضية التي عالجتها محكمة الحال جاءت بناء على شكوى من طرف الضحية والتي أكدت أنها تعرضت لاعتداء من طرف المتهمة والتي جاءت حسب مجريات المحاكمة عقب تصريحها بأنها زوجة رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب طلائع الحريات حاليا، علي بن فليس وأنها تملك سلطة ونفوذ أمام الزبونات بصالون الحلاقة، لتدخل المتهمة وتطالبها بالكف عن نشر الإشاعات وعن الإدعاء بأنها زوجة بن فليس كون هذه الأمور لا أساس لها من الصحة.
وهو ما تسبب في وقوع مناوشات كلامية بينهما لتنهال عليها بواسطة مشط ما سبب لها جروحا متفاوتة، وبعد نقل الضحية للمستشفى استفادت من عجز طبي عن العمل قدره الطبيب الشرعي بـ12 يوما، لتقرر هذه الأخيرة إيداع شكوى قضائية ضدها مدعمة إياها بالشهادة الطبية، وهي ذات التصريحات التي أكدت عليها الضحية خلال جلسة المحاكمة.
المتهمة وخلال مثولها للمحاكمة قالت بأنها دخلت في مناوشات كلامية معها ولم تعتدي عليها، مؤكدة بأن ما نسب إليها فيما يخص تهمة الضرب محض افتراء وكذب.. وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دينار في حق المتهمة، ليتقرر تأجيل النطق بالحكم لاحقا.