أجلت محكمة جنايات العاصمة، الإثنين، النظر في ملف جنائي يخص ثلاثة متهمين من بينهم شرطي سابق، لتورطهم في قضايا تتعلق بترويج السموم وتزوير الوثائق الرسمية، حيث سيمثل المتهمون أمام هيئة المحكمة خلال الأيام المقبلة، لمواجهة جناية حمل ونقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة بدون رخصة وحيازة المخدرات من أجل الاستهلاك والتزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب وجنحة الإخفاء العمدي لأشخاص يعلم بارتكابهم لجنايات وجنح.
واستنادا إلى ملف القضية، فقد تمكنت مصالح الأمن من توقيف شخصين إفراغا لأمر القبض الصادر في حقهما عن محكمتي برج منايل وتيزي وزو، من بينهما المدعو "ب. ر" وهو شرطي سابق، بعدما وردت معلومات عن تواجدهما بضواحي بني مسوس، أين كانا يختبئان داخل تعاونية عقارية في طور الانجاز، وبمداهمة عناصر الأمن للمكان، تم توقيف شخص ثالث رفقتهما، ويتعلق الأمر بعامل داخل الورشة كحارس ليلي لتستره على المتهمين، كما حجزت ذات المصالح أثناء عملية توقيفهم، مسدسا كهربائيا وذخيرة حية وسكين من الحجم الكبير، بالإضافة إلى كمية من القنب الهندي ووثائق لهويات مزورة.
وبسماع أقوال المتهمين أثناء التحقيق الأمني والقضائي، صرح المدعو "ب،ر" إن السلاح المحجوز اشتراه من طرف شخص يقيم بعنابة، ودفع له مقابل ذلك 30 ألف دينار، مؤكدا إنه يستخدمه للدفاع عن نفسه خلال تصديه للإرهاب.
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الأمن حجز أسلحة وذخيرة خلال توقيفه
شرطي سابق متهم في قضايا مخدرات وتزوير
مريم. ز
أجلت محكمة جنايات العاصمة، الإثنين، النظر في ملف جنائي يخص ثلاثة متهمين من بينهم شرطي سابق، لتورطهم في قضايا تتعلق بترويج السموم وتزوير الوثائق الرسمية، حيث سيمثل المتهمون أمام هيئة المحكمة خلال الأيام المقبلة، لمواجهة جناية حمل ونقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة بدون رخصة وحيازة المخدرات من أجل الاستهلاك والتزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب وجنحة الإخفاء العمدي لأشخاص يعلم بارتكابهم لجنايات وجنح.
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واستنادا إلى ملف القضية، فقد تمكنت مصالح الأمن من توقيف شخصين إفراغا لأمر القبض الصادر في حقهما عن محكمتي برج منايل وتيزي وزو، من بينهما المدعو "ب. ر" وهو شرطي سابق، بعدما وردت معلومات عن تواجدهما بضواحي بني مسوس، أين كانا يختبئان داخل تعاونية عقارية في طور الانجاز، وبمداهمة عناصر الأمن للمكان، تم توقيف شخص ثالث رفقتهما، ويتعلق الأمر بعامل داخل الورشة كحارس ليلي لتستره على المتهمين، كما حجزت ذات المصالح أثناء عملية توقيفهم، مسدسا كهربائيا وذخيرة حية وسكين من الحجم الكبير، بالإضافة إلى كمية من القنب الهندي ووثائق لهويات مزورة.
وبسماع أقوال المتهمين أثناء التحقيق الأمني والقضائي، صرح المدعو "ب،ر" إن السلاح المحجوز اشتراه من طرف شخص يقيم بعنابة، ودفع له مقابل ذلك 30 ألف دينار، مؤكدا إنه يستخدمه للدفاع عن نفسه خلال تصديه للإرهاب.