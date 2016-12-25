تمكنت الوحدات المختصة في التحريات والتحليل الجنائي لأمن ولاية الجلفة، من فك لغز الجريمة البشعة التي اهتز لها سكان المنطقة، بعد اقل من 24 ساعة من اكتشاف جريمة القتل، التي راحت ضحيتها (بـ، م)، 31سنة، وتحديد هوية المشتبه فيهم بمباشرة التحريات واستغلال الأدلة العلمية.
واتضح أن خطيب القتيلة الذي يبلغ من العمر 33 سنة، هو المشتبه فيه في ارتكاب الجريمة، فيما تتواصل التحقيقات الأمنية من قبل الفرقة الجنائية، لتحديد أسباب قتل الضحية، والتي وجدت تسبح في بركة من الدماء بأحد الأحياء بمدينة حاسي بحبح، إثر تلقيها لطعنات قاتلة على مستوى عدة مناطق في جسدها.
من جهة أخرى، وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، حجزت مصالح الضبطية القضائية بأمن ولاية تلمسان مؤخرا، كمية معتبرة من السجائر الأجنبية الباهظة الثمن، بلغ عددها 3260 علبة،على مستوى منطقة باب العسة الحدودية، كانت موجهة للتهريب.
وبكل من البليدة وقسنطينة، حجزت مصالح الأمن بحر هذا الأسبوع، 998 قرص مهلوس كانت موجهة للبيع داخل الأوساط الشبانية، وأسفرت العمليات عن توقيف 3 أشخاص تم تقديمهم للعدالة. وفي إطار محاربة كافة أشكال التقليد الماسة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومظاهر القرصنة للمصنفات الأدبية والفنية، تمكنت مصالح الأمن الوطني بتيزي وزو مؤخرا، بالتنسيق مع المصالح الادارية المختصة من حجز دعائم فنية مقلدة تقدر بـ2284 قرص مضغوط.
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مصالح الأمن تفك اللغز
جريمة قتل فتاة بالجلفة.. وراءها خطيب القتيلة
ق.م
تمكنت الوحدات المختصة في التحريات والتحليل الجنائي لأمن ولاية الجلفة، من فك لغز الجريمة البشعة التي اهتز لها سكان المنطقة، بعد اقل من 24 ساعة من اكتشاف جريمة القتل، التي راحت ضحيتها (بـ، م)، 31سنة، وتحديد هوية المشتبه فيهم بمباشرة التحريات واستغلال الأدلة العلمية.
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واتضح أن خطيب القتيلة الذي يبلغ من العمر 33 سنة، هو المشتبه فيه في ارتكاب الجريمة، فيما تتواصل التحقيقات الأمنية من قبل الفرقة الجنائية، لتحديد أسباب قتل الضحية، والتي وجدت تسبح في بركة من الدماء بأحد الأحياء بمدينة حاسي بحبح، إثر تلقيها لطعنات قاتلة على مستوى عدة مناطق في جسدها.
من جهة أخرى، وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، حجزت مصالح الضبطية القضائية بأمن ولاية تلمسان مؤخرا، كمية معتبرة من السجائر الأجنبية الباهظة الثمن، بلغ عددها 3260 علبة،على مستوى منطقة باب العسة الحدودية، كانت موجهة للتهريب.
وبكل من البليدة وقسنطينة، حجزت مصالح الأمن بحر هذا الأسبوع، 998 قرص مهلوس كانت موجهة للبيع داخل الأوساط الشبانية، وأسفرت العمليات عن توقيف 3 أشخاص تم تقديمهم للعدالة. وفي إطار محاربة كافة أشكال التقليد الماسة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومظاهر القرصنة للمصنفات الأدبية والفنية، تمكنت مصالح الأمن الوطني بتيزي وزو مؤخرا، بالتنسيق مع المصالح الادارية المختصة من حجز دعائم فنية مقلدة تقدر بـ2284 قرص مضغوط.