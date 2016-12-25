سيكون الجزء الثاني من سلسلة "عاشور العاشر" مليئا بالمفاجآت، وأهمها الطاقم الفني الذي التحق به الفكاهي محمد خساني.الذي أكد في هذا الصدد للشروق أنه جد سعيد كونه سيخوض تجربة مثيرة، لاسيما بتشكيله مع الفنان القدير صالح أوقروت ثنائيا فكاهيا لأول مرة يجتمع فيها عنصر الخبرة بالشباب.
وقال بطل جرنان القوسطو "كنت محظوظا الموسم الماضي حين شاركت الفنان القدير لخضر بوخرص في أحد المسلسلات الرمضانية، بينما اليوم، عرفت أنني جد محظوظ حين منحني المخرج المحنَّك جعفر قاسم فرصة الاحتكاك بقامة فنية في صورة صويلح، وأعد الجمهور العريض بمفاجآت رهيبة، رمضان المقبل على قناة "الشروق تي في".
ورغم أن خساني لم يكشف عن تفاصيل الدور الذي سيتقمصه، حفاظا على سرية العمل الضخم، إلا أنه أشار إلى تقمّصه دور أحد ضيوف القصر الجدد، الذي سيؤدي دورا هاما في تحريك أحداث الجزء الثاني، حيث اقتنع بالدور بمجرد قراءة السيناريو، وعبر على الفور للمخرج جعفر قاسم عن قبوله العرض، وينتظر أن تطير أسرة العمل إلى تونس وحتى بعض البلدان الأخرى، لبدء عملية التصوير التي قد تدوم 3 أشهر أو أكثر على أن يكون المسلسل جاهزا قبل شهر رمضان لعرضه على قناة "الشروق تي في".
منوَها بالتجربة الجديدة التي يخوضها هذه الأيام الخاصة بحصة انتقاء المواهب الفكاهية، عبر الولايات التي تعد أهم مرحلة في حياته الفنية حسب تعبيره "أعتبر تجربة التواجد في لجنة تحكيم لاختيار المواهب الشابة من أهم محطات حياتي الفنية المتواضعة، لأنني تذكرت حين كنت مغمورا وكنت أبحث عن الفرص النادرة ولا أجدها، وجاءتني الفرصة اليوم لمد يد العون للمواهب الشابة لتفجير إمكاناتها و صقل موهبتها ومتأكد أننا سنهدي الفن الجزائري وجوها فنية واعدة".
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سيكون الجزء الثاني من سلسلة "عاشور العاشر" مليئا بالمفاجآت، وأهمها الطاقم الفني الذي التحق به الفكاهي محمد خساني.الذي أكد في هذا الصدد للشروق أنه جد سعيد كونه سيخوض تجربة مثيرة، لاسيما بتشكيله مع الفنان القدير صالح أوقروت ثنائيا فكاهيا لأول مرة يجتمع فيها عنصر الخبرة بالشباب.
وقال بطل جرنان القوسطو "كنت محظوظا الموسم الماضي حين شاركت الفنان القدير لخضر بوخرص في أحد المسلسلات الرمضانية، بينما اليوم، عرفت أنني جد محظوظ حين منحني المخرج المحنَّك جعفر قاسم فرصة الاحتكاك بقامة فنية في صورة صويلح، وأعد الجمهور العريض بمفاجآت رهيبة، رمضان المقبل على قناة "الشروق تي في".
ورغم أن خساني لم يكشف عن تفاصيل الدور الذي سيتقمصه، حفاظا على سرية العمل الضخم، إلا أنه أشار إلى تقمّصه دور أحد ضيوف القصر الجدد، الذي سيؤدي دورا هاما في تحريك أحداث الجزء الثاني، حيث اقتنع بالدور بمجرد قراءة السيناريو، وعبر على الفور للمخرج جعفر قاسم عن قبوله العرض، وينتظر أن تطير أسرة العمل إلى تونس وحتى بعض البلدان الأخرى، لبدء عملية التصوير التي قد تدوم 3 أشهر أو أكثر على أن يكون المسلسل جاهزا قبل شهر رمضان لعرضه على قناة "الشروق تي في".
منوَها بالتجربة الجديدة التي يخوضها هذه الأيام الخاصة بحصة انتقاء المواهب الفكاهية، عبر الولايات التي تعد أهم مرحلة في حياته الفنية حسب تعبيره "أعتبر تجربة التواجد في لجنة تحكيم لاختيار المواهب الشابة من أهم محطات حياتي الفنية المتواضعة، لأنني تذكرت حين كنت مغمورا وكنت أبحث عن الفرص النادرة ولا أجدها، وجاءتني الفرصة اليوم لمد يد العون للمواهب الشابة لتفجير إمكاناتها و صقل موهبتها ومتأكد أننا سنهدي الفن الجزائري وجوها فنية واعدة".