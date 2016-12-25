توزع عبر خمسة أحياء ترحيل 1700 عائلة بالعاصمة نهاية هذا الأسبوع

ستقوم مصالح ولاية الجزائر نهاية الأسبوع بترحيل أكثر من 1700 عائلة، تقطن بأحياء قصديرية في كل من وادي الحميز ببرج الكيفان والثكنة ببولوغين، إلى جانب بعض العائلات القاطنة في سكنات آيلة للانهيار.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "الشروق" فإن السلطات الولائية تسابق الزمن لتجهيز ما تبقى من المشاريع السكنية المخصصة لاستقبال المرحلين من موقعي وادي الحميز ببرج الكيفان وثلاثة أحياء ببولوغين، على غرار التهيئة الخارجية وتعبيد الطرقات، وهي الأشغال التي تعطلت مرارا بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى تأخير عملية الترحيل التي كانت مبرمجة نهاية أكتوبر الماضي.

وتقوم السلطات المعنية بجهود مضنية من أجل استكمال ما تبقى من أشغال قصد استكمالها في أقرب وقت، والسماح بترحيل العائلات المتبقية من العملية 21، في أفضل الظروف. ومن المنتظر أن يعقد الوالي زوخ ندوة صحفية بحر هذا الأسبوع لتقديم التفاصيل بخصوص العملية، التي ستعقب بنسبة كبيرة الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي والتي ستكون فرصة للمصادقة عن ميزانية 2017.

وكان الوالي زوخ قد ضبط مخططا مع مدراء الترقية والتسيير العقاري للعاصمة من أجل الإسراع في استكمال ما تبقى من الأشغال على مستوى الأحياء السكنية، والمتمثلة في أحياء كوريفة بالحراش، 1200 مسكن بالكاليتوس، 2400 مسكن بأولاد فايت، حي سيدي لخضر ببئرتوتة، ومشروع 100 مسكن بدويرة بهدف الشطر الرابع من العملية 21، واستكمال العملية قبل نهاية السنة مثلما وعد به في أكثر من مناسبة.