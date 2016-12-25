هدد وزير الدفاع الباكستاني بالرد بالمثل على أي ضربة نووية إسرائيلية، بعد أن خدعه موقع إخباري بنشر خبر كاذب عن احتمال شن إسرائيل هجوم نووي ضد بلاده، ما دفعه إلى الإدلاء بهذه التصريحات على موقع تويتر.
ورد الوزير خواجة آصف على قصة مفبركة، نشرها الموقع الإخباري "آيه دبليو دي نيوز" بعنوان "وزير الدفاع الإسرائيلي يقول: إذا أرسلت باكستان قوات برية إلى سوريا بأية حجة فسندمر ذلك البلد بهجوم نووي".
ورد الوزير الباكستاني بتغريدة الجمعة قال فيها "وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بالرد النووي على افتراض قيام باكستان بدور في سوريا ضد داعش (تنظيم الدولة الإسلامية). إسرائيل تنسى أن باكستان دولة نووية أيضا".
وأصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية توضيحا ردت فيه على الوزير الباكستاني. وقالت الوزارة في تغريدة "البيان المنسوب لوزير الدفاع (موشيه) يعالون بشأن باكستان لم يصدر مطلقا"، مضيفة "التقارير التي أشار إليها وزير الدفاع الباكستاني كاذبة تماما".
وترفض إسرائيل تأكيد أو نفي امتلاكها أية أسلحة نووية، ولكن يعتقد على نطاق واسع أنها تملك مخزونا من نحو 120 رأسا نوويا وأن ترسانتها النووية في تزايد.
ولا تقيم باكستان، التي تدين الغالبية العظمى من سكانها بالإسلام، أية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وتعرض آصف للسخرية بسبب انخداعه بالخبر الكاذب.
وقال الصحافي التلفزيوني البارز نصرت جاويد "إن برنامجنا النووي مسألة جادة للغاية بحيث لا يمكن تركه للسياسيين المدمنين على تويتر".
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باكستان تهدد بتوجيه ضربة نووية لإسرائيل على خلفية خبر كاذب
وكالات
هدد وزير الدفاع الباكستاني بالرد بالمثل على أي ضربة نووية إسرائيلية، بعد أن خدعه موقع إخباري بنشر خبر كاذب عن احتمال شن إسرائيل هجوم نووي ضد بلاده، ما دفعه إلى الإدلاء بهذه التصريحات على موقع تويتر.
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لهذا السبب هدد وزير الدفاع الباكستاني "إسرائيل" بضربة نووية
ورد الوزير خواجة آصف على قصة مفبركة، نشرها الموقع الإخباري "آيه دبليو دي نيوز" بعنوان "وزير الدفاع الإسرائيلي يقول: إذا أرسلت باكستان قوات برية إلى سوريا بأية حجة فسندمر ذلك البلد بهجوم نووي".
ورد الوزير الباكستاني بتغريدة الجمعة قال فيها "وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بالرد النووي على افتراض قيام باكستان بدور في سوريا ضد داعش (تنظيم الدولة الإسلامية). إسرائيل تنسى أن باكستان دولة نووية أيضا".
وأصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية توضيحا ردت فيه على الوزير الباكستاني. وقالت الوزارة في تغريدة "البيان المنسوب لوزير الدفاع (موشيه) يعالون بشأن باكستان لم يصدر مطلقا"، مضيفة "التقارير التي أشار إليها وزير الدفاع الباكستاني كاذبة تماما".
وترفض إسرائيل تأكيد أو نفي امتلاكها أية أسلحة نووية، ولكن يعتقد على نطاق واسع أنها تملك مخزونا من نحو 120 رأسا نوويا وأن ترسانتها النووية في تزايد.
ولا تقيم باكستان، التي تدين الغالبية العظمى من سكانها بالإسلام، أية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وتعرض آصف للسخرية بسبب انخداعه بالخبر الكاذب.
وقال الصحافي التلفزيوني البارز نصرت جاويد "إن برنامجنا النووي مسألة جادة للغاية بحيث لا يمكن تركه للسياسيين المدمنين على تويتر".