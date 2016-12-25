قال لطفي بوشوشي أنه قرر عدم الإدلاء بأي تصريحات مجددا بخصوص الجدل القائم حول دور وزارة الثقافة في دعم فليمه " البئر" في سباق الأوسكار.
وأضاف بوشوشي لـ"الشروق" انه ما كان ليرد على بيان وزارة الثقافة لو لم يحتوى البيان على عبارات شتم في حقه خاصة خاتمة البيان التي وصفته "بالشخص المتكبر والذي لا يحترم مؤسسات الدولة" وأضاف المخرج قائلا "لم أنتقد أي شخص واحترم الناس مهما كانوا بسطاء فما بالك إذا كانوا ممثلي الدولة ولكني أعبت على الوزير شخصيا وليس وزارة الثقافة انه لم يتجاوب مع حملة الدعم للفيلم في الوقت المناسب الدعم جاء متأخرا هذا شيئا صر عليه ولن أتراجع عنه. طابع الحملة كان مستعجلا ويتطلب قرارات فورية وعاجلة وهذا الذي لم يقم به الوزير الذي لا اقبل أن يشتمني ولا أن يصفني بالمتكبر. بشوشي قال أيضا انه لا يريد الدخول في جدل القيل والقال والرد على التصريحات لأن "هذا لا يخدم لا من قريب ولا من بعيد الجزائر ولا السينما الجزائرية ولكن ما حز في نفسي - يواصل بوشوشي - أنني تعرضت للشتم في الوقت الذي كنت أسعى فيه لرفع راية السينما الجزائرية وهذا شيء لا اقبله ولا يمكن أن أتجاوزه.
وردا على بيان الوزارة الذي قال إن بوشوشي حصل على عائدات فيلم البئر أوضح المخرج انه إلى حد الساعة لا يملك عقدا، أما بخصوص دعم الوزارة حملة فيلم البئر في الأوسكار فأكد المخرج أنها جاءت متأخرة والتصاريح التي سلمت له من قبل الوزارة موقعة في 29 و30 نوفمبر وكان الوقت قد فات" واش ندير بالدراهم بعد العرس".
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لطفي بوشوشي يرد على وزير الثقافة
لا أقبل أن تشتمني ولن أتراجع عن كلامي بخصوص الدعم المتأخر
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
قال لطفي بوشوشي أنه قرر عدم الإدلاء بأي تصريحات مجددا بخصوص الجدل القائم حول دور وزارة الثقافة في دعم فليمه " البئر" في سباق الأوسكار.
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وأضاف بوشوشي لـ"الشروق" انه ما كان ليرد على بيان وزارة الثقافة لو لم يحتوى البيان على عبارات شتم في حقه خاصة خاتمة البيان التي وصفته "بالشخص المتكبر والذي لا يحترم مؤسسات الدولة" وأضاف المخرج قائلا "لم أنتقد أي شخص واحترم الناس مهما كانوا بسطاء فما بالك إذا كانوا ممثلي الدولة ولكني أعبت على الوزير شخصيا وليس وزارة الثقافة انه لم يتجاوب مع حملة الدعم للفيلم في الوقت المناسب الدعم جاء متأخرا هذا شيئا صر عليه ولن أتراجع عنه. طابع الحملة كان مستعجلا ويتطلب قرارات فورية وعاجلة وهذا الذي لم يقم به الوزير الذي لا اقبل أن يشتمني ولا أن يصفني بالمتكبر. بشوشي قال أيضا انه لا يريد الدخول في جدل القيل والقال والرد على التصريحات لأن "هذا لا يخدم لا من قريب ولا من بعيد الجزائر ولا السينما الجزائرية ولكن ما حز في نفسي - يواصل بوشوشي - أنني تعرضت للشتم في الوقت الذي كنت أسعى فيه لرفع راية السينما الجزائرية وهذا شيء لا اقبله ولا يمكن أن أتجاوزه.
وردا على بيان الوزارة الذي قال إن بوشوشي حصل على عائدات فيلم البئر أوضح المخرج انه إلى حد الساعة لا يملك عقدا، أما بخصوص دعم الوزارة حملة فيلم البئر في الأوسكار فأكد المخرج أنها جاءت متأخرة والتصاريح التي سلمت له من قبل الوزارة موقعة في 29 و30 نوفمبر وكان الوقت قد فات" واش ندير بالدراهم بعد العرس".