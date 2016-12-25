موظفون يواجهون السجن بسبب تضخيم كشوف أجور عمال كوجال

التمست النيابة العامة، لدى محكمة الحروش الابتدائية جنوبي سكيكدة، في ساعة متأخرة من الاثنين، تسليط عقوبة تتراوح ما بين العامين والسبع سنوات حبسا نافذة، في حق 11 شخصا، بينهم رؤساء مصالح وعاملون وموظفين على مستوى قاعدة الحياة المتواجدة ب حي السعيد بوصبع بإقليم بلدية الحروش، والتابعة لمؤسسة كوجال اليابانية، التي كانت قد تكفلت بأشغال انجاز الطريق السيار في شطره الممتد من قسنطينة إلى حدود ولاية الطارف.

وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فان المتهمين والبالغ عددهم 11 شخصا، بينهم امرأتين، متابعون بتهم ثقيلة تتعلق في مجملها بتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جناية والسرقة الموصوفة، المقترنة بظرف التعدد وتضخيم كشوف رواتب العمال، وهي القضية التي تحركت بشأنها النيابة العامة لدى محكمة الحروش، بعد شكوى تقدم بها الرئيس المدير العام لشركة كوجال اليابانية، بعد اكتشافه لوجود خروقات فاضحة في سجل كشوف العمال، من خلال التضخيم المفضوح والمبالغ فيه للساعات الإضافية للعمال، فضلا عن وجود عمليات تزوير في بطاقات المداومة للعمال، بحيث تم اكتشاف عدد كبير من العمال في حالة غياب مصرح بهم حضور، وقد تسببت هذه التجاوزات والخروقات، بحسب ما جاء في قرار إحالة المتهمين، في إلحاق خسائر مادية كبيرة بخزينة شركة كوجال اليابانية، وفي أثناء جلسة المحاكمة، حاول المتهمين التملص من التهم المنسوبة إليهم، ونفى أغلبهم ما نسبت إليهم من تهم بشأن هذه القضية، بينما ألتمست النيابة العامة تسليط العقوبات المذكورة أعلاه في حق المتهمين في انتظار النطق بالأحكام في وقت لاحق من الأسبوع القادم.