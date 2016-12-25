كشف وزير العدل الطيب لوح، الاثنين، أن أكثر من 54 ألف شخص تورطوا في قضايا إرهابية تحت رقابة القضاء، من خلال قاعدة بيانات وضعتها الوزارة.
وأكد لوح في جلسة بمجلس الأمة، أن "العدد الإجمالي للأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية، بما فيهم المستفيدين من إجراءات قانون المصالحة الوطنية، المسجلين بقاعدة المعطيات التابعة لوزارة العدل بلغ 54.457 شخصا إلى غاية 21 ديسمبر الجاري".
وأضاف أن هذه "القاعدة مؤمنة، الغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائيا من اجل وقائع ذات طابع إرهابي" كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.
وتعتبر هذه المرة الأولى، التي يعلن فيها عن وجود قاعدة بيانات قضائية حول المتابعين أو المتورطين في قضايا إرهابية بالجزائر وعددهم.
وتعالج المحاكم بشكل متواصل قضايا متعلقة بالمنتسبين للتنظيمات الإرهابية، وجماعات الدعم وحتى المرحلين من الخارج لذات التهمة.
ولا توجد أرقام رسمية عن عدد المستفيدين من قانون السلم والمصالحة، رغم أن المحامي مروان عزي رئيس خلية المتابعة الخاصة بالملف، أكد استفادة أكثر من 8000 شخص من تدابيره.
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لوح يعلن عن قاعدة بيانات شاملة
54 ألف شخص متورط في الإرهاب تحت مجهر القضاء
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
كشف وزير العدل الطيب لوح، الاثنين، أن أكثر من 54 ألف شخص تورطوا في قضايا إرهابية تحت رقابة القضاء، من خلال قاعدة بيانات وضعتها الوزارة.
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وأكد لوح في جلسة بمجلس الأمة، أن "العدد الإجمالي للأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية، بما فيهم المستفيدين من إجراءات قانون المصالحة الوطنية، المسجلين بقاعدة المعطيات التابعة لوزارة العدل بلغ 54.457 شخصا إلى غاية 21 ديسمبر الجاري".
وأضاف أن هذه "القاعدة مؤمنة، الغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائيا من اجل وقائع ذات طابع إرهابي" كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.
وتعتبر هذه المرة الأولى، التي يعلن فيها عن وجود قاعدة بيانات قضائية حول المتابعين أو المتورطين في قضايا إرهابية بالجزائر وعددهم.
وتعالج المحاكم بشكل متواصل قضايا متعلقة بالمنتسبين للتنظيمات الإرهابية، وجماعات الدعم وحتى المرحلين من الخارج لذات التهمة.
ولا توجد أرقام رسمية عن عدد المستفيدين من قانون السلم والمصالحة، رغم أن المحامي مروان عزي رئيس خلية المتابعة الخاصة بالملف، أكد استفادة أكثر من 8000 شخص من تدابيره.