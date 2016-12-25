صاحبها كان يخطط لـ"دوخة" جماعية بمناسبة رأس السنة حجز ما قيمته ملياران من الفوتكا والويسكي والنبيذ بسطيف

تمكنت مصالح الدرك لبلدية عين ولمان، جنوب ولاية سطيف، من إفشال مخطط لإغراق المدينة بالمشروبات الكحولية، التي حجزت منها كمية كبيرة تضم مختلف أنواع الكحوليات الفاخرة.

العملية تمت بناء على معلومات تحصلت عليها عناصر فرقة الدرك لبلدية عين ولمان، تتعلق بإدخال كمية كبيرة من الكحوليات وإخفائها بمستودع لترويجها بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وبعد التحريات، تحصل عناصر الفرقة على تسخيرة لمداهمة المكان. وهي العملية التي انتهت بحجز أكثر من 15 ألف قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام تضم ماركات عالمية في مقدمتها الويسكي والفوتكا، وغيرها من العلامات المشهورة، بالإضافة إلى النبيذ الأحمر.

وحسب مصادرنا، فإن قيمة الكمية المحجوزة تفوق ملياري سنتيم، استثمرها صاحبها لتنظيم سهرات فاخرة في هذه الفترة التي تعرف حركة نشطة لمروجي الخمور.

وقد مكنت المداهمة عناصر الدرك من إلقاء القبض على صاحب المستودع، الذي كان يخطط لدوخة جماعية بالمنطقة.