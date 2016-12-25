تمكنت مصالح الدرك لبلدية عين ولمان، جنوب ولاية سطيف، من إفشال مخطط لإغراق المدينة بالمشروبات الكحولية، التي حجزت منها كمية كبيرة تضم مختلف أنواع الكحوليات الفاخرة.
العملية تمت بناء على معلومات تحصلت عليها عناصر فرقة الدرك لبلدية عين ولمان، تتعلق بإدخال كمية كبيرة من الكحوليات وإخفائها بمستودع لترويجها بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية.
وبعد التحريات، تحصل عناصر الفرقة على تسخيرة لمداهمة المكان. وهي العملية التي انتهت بحجز أكثر من 15 ألف قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام تضم ماركات عالمية في مقدمتها الويسكي والفوتكا، وغيرها من العلامات المشهورة، بالإضافة إلى النبيذ الأحمر.
وحسب مصادرنا، فإن قيمة الكمية المحجوزة تفوق ملياري سنتيم، استثمرها صاحبها لتنظيم سهرات فاخرة في هذه الفترة التي تعرف حركة نشطة لمروجي الخمور.
وقد مكنت المداهمة عناصر الدرك من إلقاء القبض على صاحب المستودع، الذي كان يخطط لدوخة جماعية بالمنطقة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1الفتاة إيمان تعاود الهروب من منزلها للمرة الثانية بسكيكدة
2إنتاج 11 مليون قنطار من البطاطا رغم نقص الدعم
3ترحيل 1700 عائلة بالعاصمة نهاية هذا الأسبوع
4534 عائلة مقصية من الترحيل بحي الحفرة القصديري تحتج بالحراش
5حجز ما قيمته ملياران من الفوتكا والويسكي والنبيذ بسطيف
Français English
الرأي
توهامي مجوري
حوار الطرشان !!!
محمد الهادي الحسني
"غير ربي مايغلطش"
جمال لعلامي
بوزنزل وزلات اللسان!
صالح عوض
بومدين.. رجل بحجم الأمة
رشيد ولد بوسيافة
"نيوزيلندا" العربية!
عمار يزلي
مزايا "شغب الأطفال"
جمال لعلامي
الشكارة ما تحشمش!
عبد الناصر
حلب.. عادت أم ضاعت؟
حبيب راشدين
البوليساريو يهزم محمد السادس وهولاند
جمال لعلامي
"زعرطة" لا شعبية و"سماطة" شعبوية!
الفيديو
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
الشارع البوسعادي و عائلة بن كروش.. تعيش لحظاتها قبل نهائيات الشارقة
صاحبها كان يخطط لـ"دوخة" جماعية بمناسبة رأس السنة
حجز ما قيمته ملياران من الفوتكا والويسكي والنبيذ بسطيف
سمير مخربش
تمكنت مصالح الدرك لبلدية عين ولمان، جنوب ولاية سطيف، من إفشال مخطط لإغراق المدينة بالمشروبات الكحولية، التي حجزت منها كمية كبيرة تضم مختلف أنواع الكحوليات الفاخرة.
تغطيات ذات صلة
آلاف المواطنين يشيعون جنازة الشرطي المغتال بتمنراست
مستشفى قسنطينة يسلـّم عائلة جثة مجهولة بدل جثمان ابنها!
وفاة الرضيعة أريام لا علاقة له بالتلقيح
حجز ما قيمته ملياران من الفوتكا والويسكي والنبيذ بسطيف
موظفون يواجهون السجن بسبب تضخيم كشوف أجور عمال كوجال
العملية تمت بناء على معلومات تحصلت عليها عناصر فرقة الدرك لبلدية عين ولمان، تتعلق بإدخال كمية كبيرة من الكحوليات وإخفائها بمستودع لترويجها بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية.
وبعد التحريات، تحصل عناصر الفرقة على تسخيرة لمداهمة المكان. وهي العملية التي انتهت بحجز أكثر من 15 ألف قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام تضم ماركات عالمية في مقدمتها الويسكي والفوتكا، وغيرها من العلامات المشهورة، بالإضافة إلى النبيذ الأحمر.
وحسب مصادرنا، فإن قيمة الكمية المحجوزة تفوق ملياري سنتيم، استثمرها صاحبها لتنظيم سهرات فاخرة في هذه الفترة التي تعرف حركة نشطة لمروجي الخمور.
وقد مكنت المداهمة عناصر الدرك من إلقاء القبض على صاحب المستودع، الذي كان يخطط لدوخة جماعية بالمنطقة.