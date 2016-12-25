أنجز ما بين الجزائر والإمارات ودعمته الأمم المتحدة
"يتيم" الفنان العالمي أحمد بوخاطر يرى النور
2016/12/272560
ق.ث
في ظل عالم تنهشه الحروب وتتضاعف فيه مآسي البشر من لجوء وتهجير وتدمير أطلق الفنان العالمي الإماراتي أحمد بوخاطر كليبه الجديد (يتيم) الذي جاء ثمرة لجهد بعد جبار وعمل دؤوب تصويرا وتركيبا وتلحينا وهو من كلمات الشاعر هشام زرزور وألحان أحمد بوخاطر وإخراج زكريا ميموني وإدارة وإشراف فادي طلبي بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
العمل الفني يقول فادي طلبي المشرف على العمل لا يشبه غيره، وهو يرسخ التوجه نحو الفن الذي يحتفي بالقيم الإنسانية، وينحاز للإنسان خاصة أولئك البشر الذين تضرروا من الحروب والكوارث والفقر.
ويضيف فادي الذي أدار واشرف على إنجاز العمل أنه "بمثابة قنبلة فنية مدوية لما يحمله من مشاعر وأحاسيس تخاطب وجدان البشر ورسالة إنسانية موجهة لكل فرد في المجتمع" .
كليب يتيم تم تسجيله في الإمارات وتصويره في الجزائر في عدد من المعالم السياحية البارزة، ومن بينها القصبة وحديقة الحامة وسط العاصمة الجزائرية، ويتناول هذا العمل الفني معاناة اللاجئين في العالم لا سيما الأطفال منهم وخاصة الأيتام ممن فقد أهله في الحروب التي تعصف بالمنطقة وما نجم عنها من معاناة إنسانية.
وبشعور كبير بالمسؤولية يوجه بوخاطر هذا العمل الإنساني للجمهور العربي والغربي استمرارا لمسيرة وسلسلة أعماله السابقة التي حملت على الدوام مواضيع اجتماعية وإنسانية في طياتها، ويأمل بوخاطر وفريق عمله أن يترك هذا العمل الأثر في قلوب الناس أو على الأقل الشعور بمعاناة كل من ذاق ألم الحرمان والألم.
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أنجز ما بين الجزائر والإمارات ودعمته الأمم المتحدة
"يتيم" الفنان العالمي أحمد بوخاطر يرى النور
ق.ث
في ظل عالم تنهشه الحروب وتتضاعف فيه مآسي البشر من لجوء وتهجير وتدمير أطلق الفنان العالمي الإماراتي أحمد بوخاطر كليبه الجديد (يتيم) الذي جاء ثمرة لجهد بعد جبار وعمل دؤوب تصويرا وتركيبا وتلحينا وهو من كلمات الشاعر هشام زرزور وألحان أحمد بوخاطر وإخراج زكريا ميموني وإدارة وإشراف فادي طلبي بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
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العمل الفني يقول فادي طلبي المشرف على العمل لا يشبه غيره، وهو يرسخ التوجه نحو الفن الذي يحتفي بالقيم الإنسانية، وينحاز للإنسان خاصة أولئك البشر الذين تضرروا من الحروب والكوارث والفقر.
ويضيف فادي الذي أدار واشرف على إنجاز العمل أنه "بمثابة قنبلة فنية مدوية لما يحمله من مشاعر وأحاسيس تخاطب وجدان البشر ورسالة إنسانية موجهة لكل فرد في المجتمع" .
كليب يتيم تم تسجيله في الإمارات وتصويره في الجزائر في عدد من المعالم السياحية البارزة، ومن بينها القصبة وحديقة الحامة وسط العاصمة الجزائرية، ويتناول هذا العمل الفني معاناة اللاجئين في العالم لا سيما الأطفال منهم وخاصة الأيتام ممن فقد أهله في الحروب التي تعصف بالمنطقة وما نجم عنها من معاناة إنسانية.
وبشعور كبير بالمسؤولية يوجه بوخاطر هذا العمل الإنساني للجمهور العربي والغربي استمرارا لمسيرة وسلسلة أعماله السابقة التي حملت على الدوام مواضيع اجتماعية وإنسانية في طياتها، ويأمل بوخاطر وفريق عمله أن يترك هذا العمل الأثر في قلوب الناس أو على الأقل الشعور بمعاناة كل من ذاق ألم الحرمان والألم.