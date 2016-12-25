حالة من الهلع بتايلند إثر استهداف مبنى حكومي

اقتحم رجل سطح غرفة البريد التابع لمبنى المجمع الحكومي التايلاندي صباح الثلاثاء 27 ديسمبر وألقى موادا متفجرة على شكل خمس كرات.

ونقلت صحيفة nationmultimedia عن قناة محلية أن الرجل فعل ذلك بقصد جلب الانتباه، وأظهرت قناة محلية حالة من الهلع والخوف انتابت الناس داخل المجمع.

ونقلت الصحيفة أن السلطات المختصة استطاعت القبض على الرجل بعد عملية تفاوض أجرتها معه، وتم اقتياده إلى مقر شرطة العاصمة لاحقا.

يذكر أن الرجل ويدعى، شارليم ثوناثي 44 عاما، كان قد جاء سابقا إلى مبنى الحكومة مرتين العام الماضي لمطالبة الحكومة بالمساعدة في دين زعم أنه ناتج عن عمليات احتيال.