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بعد 5 أشهر
تركيا تحاكم 30 شرطيا بمحاولة الانقلاب
تبدأ الثلاثاء، محاكمة نحو ثلاثين شرطيا في أول جلسة تنظم في إسطنبول ضد مشتبه فيهم بالمشاركة في الانقلاب الفاشل في 15 جويلية للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبعد خمسة أشهر من محاولة الانقلاب، سبق وجرت محاكمات في مدن تركية عدة، كتلك التي جرت الاثنين في دينيزلي في جنوب غرب البلاد، حيث تم استدعاء 60 شخصا للإدلاء بالشهادة.
ومن المفترض أن تعقد جلسة، الثلاثاء، في أكبر قاعة استماع في تركيا، داخل مبنى يقع في مقابل سجن سيليفري، قرب إسطنبول.
ومن بين المتهمين الـ29، 21 يواجهون 3 أحكام بالسجن المؤبد، خصوصا لـ"محاولة قلب النظام الدستوري" و"محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته".
أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة".
وخلفت المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 جويلية نحو 270 قتيلا وألفي جريح.
وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، الأمر الذي ينفيه الأخير بشدة.
بلقاسم - الجزائر2016/12/27 على 07:521
.....أردوغان يرتكب الأخطاء ويمسح الموس في ....غولن ...وهو هارب .....من شره....عقد نفسية بين الموالين والمعارضين....عندنا عالجوها بالشلل...وبالتحزيب وعندهم ب....