الهند: 15 جريحاً في خروج طائرة عن المدرج قبل إقلاعها

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلنت البحرية الهندية، أن طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية "جت أيروايز" انحرفت، الثلاثاء، عن مدرج خلال استعدادها للإقلاع في مطار غاو غرب الهند، مما أدى إلى إصابة 15 شخصاً بجروح.

وأوضحت البحرية التي تدير المطار، إنها لا تستطيع حالياً تفسير هذا الحادث الذي وقع في أوج الموسم السياحي في مدينة غاو التي تستقبل شواطئها في أعياد الميلاد ورأس السنة آلاف الزوار كل عام.

وقال الناطق باسم البحرية دي كي شارما لوكالة فرانس برس، أن "15 راكباً أصيبوا بجروح طفيفة ويعانون من رضوض أو كسور".

وخرجت الطائرة التي كانت تقل 161 شخصاً ومتوجهة إلى بومباي، عن المدرج بينما كانت تستعد للإقلاع.