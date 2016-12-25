السعودية تطلق حملة لمساعدة النازحين السوريين

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الاثنين، أن السعودية دشنت حملة لجمع أموال لصالح النازحين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية المستعرة في بلادهم منذ نحو ست سنوات ومن بينهم من جرى إجلاؤهم من شرق حلب.

وشرد الصراع الذي بدأ في 2011 أكثر من 11 مليون سوري - نحو نصف السكان - وأودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص.

والسعودية أحد الداعمين الرئيسيين للمعارضة التي تقاتل للإطاحة بالرئيس بشار الأسد الذي تعتبره الرياض أداة في يد عدوها اللدود إيران.

وأُجلي آلاف المقاتلين والمدنيين السوريين من شرق حلب في عملية استمرت أسبوعاً هذا الشهر بعدما ضيقت القوات الحكومية بدعم من روسيا وإيران الخناق على معقلهم. ويقيم كثير منهم في أماكن إيواء مؤقتة في درجات حرارة تصل لحد التجمد.

وذكرت الوكالة الرسمية السعودية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أوامر بتنظيم حملة إغاثة تبدأ، الثلاثاء، وخصص لها 100 مليون ريال (27 مليون دولار).

وقالت الوكالة: "أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة اعتباراً من يوم الثلاثاء.. لإغاثة الشعب السوري الشقيق".

وأضافت أن الأموال ستستخدم لإقامة مخيم للاجئين السوريين وتوفير الطعام والدواء والأغطية لهم. ولم تذكر موقع المخيم.

وتابعت الوكالة، أن الملك سلمان تبرع للحملة بمبلغ 20 مليون ريال من ماله الخاص وأن ولي العهد الأمير محمد بن نايف تبرع بعشرة ملايين ريال كما تبرع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بثمانية ملايين.

وتساهم السعودية في حملات الإغاثة التي تنظمها الأمم المتحدة لسوريا ومن ذلك اجتماعات لجمع تبرعات نظمت في الكويت وأماكن أخرى.