مدير الصحة والسكان لولاية ميلة يكشف وفاة الرضيعة "ارام" طبيعية ولا علاقة لها باللقاح

نفى مدير الصحة والسكان لولاية ميلة، ظهر الإثنين، أن يكون سبب وفاة الرضيعة معزوزي أرام البالغة من العمر 5 أشهر، والقاطنة وسط بلدية الرواشد غرب ميلة، هو اللقاح الذي تم تلقيحها به من نوع د ـ ت ـ س ـ أش ـ أي ـ بي ـ صبيحة الخميس الفارط، لتفارق الحياة بعدها عشية الجمعة أي بعد 24 ساعة من أخذها اللقاح.

وأكد المتحدث في ندوة صحفية نشطها بمقر مديرية الصحة والسكان لولاية ميلة، أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة التي تم تكليفها بالتحقيق في القضية تصب في مجملها في كون سبب الوفاة لا علاقة له باللقاح، وأن الرضيعة توفيت وفاة طبيعية على حد قوله، مضيفا أن مصالحه باشرت تحقيقات ميدانية عقب الحادثة أفضت إلى أن الوفاة لا علاقة لها باللقاح، مشيرا إلى أن الرضيعة المتوفاة أخذت اللقاح رفقة عشرات الرضع من نفس عمرها، إلا أنهم لم تظهر عليهم أي مضاعفات غير طبيعة.