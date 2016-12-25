نفى مدير الصحة والسكان لولاية ميلة، ظهر الإثنين، أن يكون سبب وفاة الرضيعة معزوزي أرام البالغة من العمر 5 أشهر، والقاطنة وسط بلدية الرواشد غرب ميلة، هو اللقاح الذي تم تلقيحها به من نوع د ـ ت ـ س ـ أش ـ أي ـ بي ـ صبيحة الخميس الفارط، لتفارق الحياة بعدها عشية الجمعة أي بعد 24 ساعة من أخذها اللقاح.
وأكد المتحدث في ندوة صحفية نشطها بمقر مديرية الصحة والسكان لولاية ميلة، أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة التي تم تكليفها بالتحقيق في القضية تصب في مجملها في كون سبب الوفاة لا علاقة له باللقاح، وأن الرضيعة توفيت وفاة طبيعية على حد قوله، مضيفا أن مصالحه باشرت تحقيقات ميدانية عقب الحادثة أفضت إلى أن الوفاة لا علاقة لها باللقاح، مشيرا إلى أن الرضيعة المتوفاة أخذت اللقاح رفقة عشرات الرضع من نفس عمرها، إلا أنهم لم تظهر عليهم أي مضاعفات غير طبيعة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1ترحيل 1700 عائلة بالعاصمة نهاية هذا الأسبوع
2حجز ما قيمته ملياران من الفوتكا والويسكي والنبيذ بسطيف
3حلاقة تتسبب في عجز لمدة 12 يوما لحرم بن فليس المزيفة
4جريمة قتل فتاة بالجلفة.. وراءها خطيب القتيلة
5534 عائلة مقصية من الترحيل بحي الحفرة القصديري تحتج بالحراش
Français English
الرأي
سليم قلالة
السلاح الصّامت أخطر من الأيادي الخفية
صالح عوض
الزواري.. الإتجاه الذي لا يعرف الخطأ
جمال لعلامي
بطانة السوء!
صالح عوض
إسرائيل تعاقب العالم
التهامي مجوري
حوار الطرشان !!!
محمد الهادي الحسني
"غير ربي مايغلطش"
جمال لعلامي
بوزنزل وزلات اللسان!
صالح عوض
بومدين.. رجل بحجم الأمة
رشيد ولد بوسيافة
"نيوزيلندا" العربية!
عمار يزلي
مزايا "شغب الأطفال"
الفيديو
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
الشارع البوسعادي و عائلة بن كروش.. تعيش لحظاتها قبل نهائيات الشارقة
مدير الصحة والسكان لولاية ميلة يكشف
وفاة الرضيعة "ارام" طبيعية ولا علاقة لها باللقاح
نسيم. ع
نفى مدير الصحة والسكان لولاية ميلة، ظهر الإثنين، أن يكون سبب وفاة الرضيعة معزوزي أرام البالغة من العمر 5 أشهر، والقاطنة وسط بلدية الرواشد غرب ميلة، هو اللقاح الذي تم تلقيحها به من نوع د ـ ت ـ س ـ أش ـ أي ـ بي ـ صبيحة الخميس الفارط، لتفارق الحياة بعدها عشية الجمعة أي بعد 24 ساعة من أخذها اللقاح.
تغطيات ذات صلة
وفاة الرضيعة "ارام" طبيعية ولا علاقة لها باللقاح
سيدتان تدسان صفيحة مخدرات داخل سيارة رجل وتبلغان عنه بوهران
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث مرور بغليزان!
قاطنو أقبية حي بومعزة بالمقرية يعتصمون أمام دائرة حسين داي
آلاف المواطنين يشيعون جنازة الشرطي المغتال بتمنراست
وأكد المتحدث في ندوة صحفية نشطها بمقر مديرية الصحة والسكان لولاية ميلة، أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة التي تم تكليفها بالتحقيق في القضية تصب في مجملها في كون سبب الوفاة لا علاقة له باللقاح، وأن الرضيعة توفيت وفاة طبيعية على حد قوله، مضيفا أن مصالحه باشرت تحقيقات ميدانية عقب الحادثة أفضت إلى أن الوفاة لا علاقة لها باللقاح، مشيرا إلى أن الرضيعة المتوفاة أخذت اللقاح رفقة عشرات الرضع من نفس عمرها، إلا أنهم لم تظهر عليهم أي مضاعفات غير طبيعة.