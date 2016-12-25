أشغال تهديم بناية تنذر بكارثة بحي الواحات بالعاصمة

أثارت أشغال تهديم إحدى البنايات الهشة بـ 05 شارع الزيتون بحي الواحات بالقبة، الرعب وسط حوالي 10 عائلات مجاورة للبناية، بسبب الطريقة العشوائية التي تتم بها أشغال الهدم، دون الأخذ بعين الاعتبار شروط أمن وسلامة المواطنين.

وخلال تنقل "الشروق" لموقع أشغال تهديم البناية المذكورة، الواقعة بـ 05 شارع الزيتون بالعاصمة، أمس، طالب المواطنون المتضررون مما وصفوه بالهدم العشوائي، بضرورة تحرك مصالح بلدية القبة وتجميد قرار الهدم قبل حدوث كارثة حقيقة، لاسيما وأن ركام الهدم تساقط على البنايات المجاورة وبات يهدد حياة قاطنوها، الذين أكدوا أنهم تفاجؤوا يوم الأربعاء المنقضي، بشروع أعوان التهديم التابعين لإحدى الشركات الخاصة في الأشغال، دون أي سابق إنذار من قبل السلطات المعنية لبلدية القبة، وأضاف متحدثو "الشروق"، أن أشغال التهديم تسببت في عديد الأضرار للعائلات المعنية، وأثارت الرعب بينهم، خاصة بعد سقوط جزء كبير من البناية على أسقف منازل بعض الجيران، ما كاد يتسبب في كارثة حقيقية، وطالبوا السلطات المحلية بضرورة تجميد قرار الهدم في أقرب وقت، وإيجاد حل للبناية التي هدمت جزئيا وتحولت إلى خطر يترصد بقاطني البنايات المجاورة.