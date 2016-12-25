نصّب وزير الاتصال حميد قرين، الثلاثاء، أعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثالثة (2017).
ويتمثل موضوع هذه الطبعة في "الحفاظ على البيئة: مفتاح الرفاه العام والاجتماعي".
ويترأس لجنة تحكيم الجائزة مولود عاشور كاتب وصحفي بيومية المجاهد شغل عدة مناصب مسؤولية بما فيها منصب الأمين العام لوزارة الاتصال خلال التسعينيات.
وتضم لجنة التحكيم عشرة (10) أعضاء آخرين يمثلون أربع وزارات ووسائل إعلام عمومية وخاصة وجامعيين.
ويتعلق الأمر بكل من أحمد بن زليخة ممثل وزارة الاتصال وصحفي وكاتب وحميدو بن عوماري (صحفي سابق وممثل وزارة المالية) وموسى بودهان (ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصحفي سابق) وجهيدة ميهوبي (ممثلة وزارة الثقافة وصحفية سابقة) ومحمد زبدة (ممثل الإذاعة الوطنية) وعاشور شورفي (ممثل الصحافة المكتوبة من القطاع العام) وحسان بشير شريف ( ممثل الصحافة المكتوبة من القطاع الخاص) وجمال بوعجيمي (جامعي) وأحمد حمدي (عميد كلية علوم الإعلام والاتصال) ونصرية آيت صلحات (ممثلة المؤسسة العمومية للتلفزيون) .
وأوضح وزير الاتصال في كلمة له بهذه المناسبة أن لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف تضم "صحفيين محترفين وذوي خبرة يتمتعون بقيم أخلاقية عالية فضلا عن مزاياهم الخاصة".
وأضاف الوزير قائلا "نرى بأنه لا يمكن أن تكون هناك مقالات هامة ولا جرائد أو مؤسسات صحفية كبرى بدون أخلاقيات"، مشيرا إلى أن رئيس لجنة التحكيم (مولود عاشور) "غني عن التعريف ويعد رجل أخلاقيات".
من جهته، شكر عاشور الوزير على "الثقة " التي وضعها فيه حيث أعرب عن "فخره" بهذا التعيين.
كما أشاد بشير شريف عضو في اللجنة بتأسيس هذه الجائزة التي " تشجع و تحفز الصحافيين الشباب لبذل المزيد من الجهود و الإبداع"، على حد قوله.
من جانب آخر، نوه عميد كلية علوم الإعلام والاتصال أحمد حمدي بتأسيس هذه الجائزة التي تأتي "لتدعيم الدورات التكوينية التي بادرت بها وزارة الاتصال منذ 2014" حسب قوله.
وينص المرسوم الرئاسي المتضمن لتأسيس جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف على منح هذه الجائزة من طرف لجنة تحكيم مستقلة تضم شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية والإذاعة والتلفزيون.
وتترأس لجنة التحكيم شخصية وطنية يعينها وزير الاتصال.
للتذكير تم الإعلان عن هذه الجائزة يوم 3 ماي 2015 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحافة.
وتمنح هذه الجائزة للفائزين يوم 22 أكتوبر من كل سنة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة.
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في طبعتها الثالثة
تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف
الشروق أون لاين
نصّب وزير الاتصال حميد قرين، الثلاثاء، أعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثالثة (2017).
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تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف
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ويتمثل موضوع هذه الطبعة في "الحفاظ على البيئة: مفتاح الرفاه العام والاجتماعي".
ويترأس لجنة تحكيم الجائزة مولود عاشور كاتب وصحفي بيومية المجاهد شغل عدة مناصب مسؤولية بما فيها منصب الأمين العام لوزارة الاتصال خلال التسعينيات.
وتضم لجنة التحكيم عشرة (10) أعضاء آخرين يمثلون أربع وزارات ووسائل إعلام عمومية وخاصة وجامعيين.
ويتعلق الأمر بكل من أحمد بن زليخة ممثل وزارة الاتصال وصحفي وكاتب وحميدو بن عوماري (صحفي سابق وممثل وزارة المالية) وموسى بودهان (ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصحفي سابق) وجهيدة ميهوبي (ممثلة وزارة الثقافة وصحفية سابقة) ومحمد زبدة (ممثل الإذاعة الوطنية) وعاشور شورفي (ممثل الصحافة المكتوبة من القطاع العام) وحسان بشير شريف ( ممثل الصحافة المكتوبة من القطاع الخاص) وجمال بوعجيمي (جامعي) وأحمد حمدي (عميد كلية علوم الإعلام والاتصال) ونصرية آيت صلحات (ممثلة المؤسسة العمومية للتلفزيون) .
وأوضح وزير الاتصال في كلمة له بهذه المناسبة أن لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف تضم "صحفيين محترفين وذوي خبرة يتمتعون بقيم أخلاقية عالية فضلا عن مزاياهم الخاصة".
وأضاف الوزير قائلا "نرى بأنه لا يمكن أن تكون هناك مقالات هامة ولا جرائد أو مؤسسات صحفية كبرى بدون أخلاقيات"، مشيرا إلى أن رئيس لجنة التحكيم (مولود عاشور) "غني عن التعريف ويعد رجل أخلاقيات".
من جهته، شكر عاشور الوزير على "الثقة " التي وضعها فيه حيث أعرب عن "فخره" بهذا التعيين.
كما أشاد بشير شريف عضو في اللجنة بتأسيس هذه الجائزة التي " تشجع و تحفز الصحافيين الشباب لبذل المزيد من الجهود و الإبداع"، على حد قوله.
من جانب آخر، نوه عميد كلية علوم الإعلام والاتصال أحمد حمدي بتأسيس هذه الجائزة التي تأتي "لتدعيم الدورات التكوينية التي بادرت بها وزارة الاتصال منذ 2014" حسب قوله.
وينص المرسوم الرئاسي المتضمن لتأسيس جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف على منح هذه الجائزة من طرف لجنة تحكيم مستقلة تضم شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية والإذاعة والتلفزيون.
وتترأس لجنة التحكيم شخصية وطنية يعينها وزير الاتصال.
للتذكير تم الإعلان عن هذه الجائزة يوم 3 ماي 2015 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحافة.
وتمنح هذه الجائزة للفائزين يوم 22 أكتوبر من كل سنة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة.