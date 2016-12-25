استنفرت الجهات الأمنية بولاية سوق أهراس، الليلة الماضية، قواتها الأمنية من أجل التحكم في الوضع بعد شجار عنيف شارك فيه العديد من المنحرفين والمسبوقين قضائيا، الذين ينحدرون من حيين شعبيين بوسط المدينة في العقد الثاني والثالث من أعمارهم، وذلك بعد ملاسنات كلامية بينهم، سرعان ما تحوّلت إلى شجار استعملت فيه كل أنواع الأسلحة البيضاء من سيوف وعصي خشبية وسكاكين تسببت في إصابة عدد من المتشاجرين.
وحسب ما علم من مصادر محلية، فإن الشجار قام باختلاقه مجموعة من الشباب قصد تنفيذ مخطط لأجل السطو على المحلات التجارية، أين تم بالفعل اقتحام العديد من المحلات وسرقتها، لتستنفر قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع، قواتها بعد منتصف الليل إثر تلقي ذات المصالح نداء من قاعة الإرسال يفيد بوجود مجموعة من المنحرفين قاموا باقتحام عديد المحلات وسرقتها، كما قاموا بالإخلال بالنظام العام، وزلزلة السكينة العامة والمشاجرة بالأسلحة البيضاء، مع غلق الطريق العمومي، أين تم السيطرة على الوضع وتوقيف 10 أشخاص، وهم المتسببون الرئيسيون في هذه الوضعية. وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم عرضهم أمام الجهات القضائية، لدى محكمة سوق أهراس في ساعة متأخرة من نهار أول أمس.
وقد أمر وكيل الجمهورية بوضعهم رهن الحبس المؤقت إلى حين مثولهم للمحاكمة خلال الأيام القادمة، أين لاقت هذه العملية النوعية استحسان مواطني الحيين، خاصة أن مثل هؤلاء المنحرفين أصبحوا يهددون سلامة القاطنين وحتى الوافدين، بسبب كثرة الشجارات التي تحول ليلهم إلى نهار، بالإضافة إلى تعرض العديد من الأشخاص إلى السرقة والاعتداء الجسدي دون مبرر.
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الرأي
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منحرفون اختلقوا شجارا جماعيا للسطو على المحلات بسوق أهراس
صبرينة ذيب
استنفرت الجهات الأمنية بولاية سوق أهراس، الليلة الماضية، قواتها الأمنية من أجل التحكم في الوضع بعد شجار عنيف شارك فيه العديد من المنحرفين والمسبوقين قضائيا، الذين ينحدرون من حيين شعبيين بوسط المدينة في العقد الثاني والثالث من أعمارهم، وذلك بعد ملاسنات كلامية بينهم، سرعان ما تحوّلت إلى شجار استعملت فيه كل أنواع الأسلحة البيضاء من سيوف وعصي خشبية وسكاكين تسببت في إصابة عدد من المتشاجرين.
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وحسب ما علم من مصادر محلية، فإن الشجار قام باختلاقه مجموعة من الشباب قصد تنفيذ مخطط لأجل السطو على المحلات التجارية، أين تم بالفعل اقتحام العديد من المحلات وسرقتها، لتستنفر قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع، قواتها بعد منتصف الليل إثر تلقي ذات المصالح نداء من قاعة الإرسال يفيد بوجود مجموعة من المنحرفين قاموا باقتحام عديد المحلات وسرقتها، كما قاموا بالإخلال بالنظام العام، وزلزلة السكينة العامة والمشاجرة بالأسلحة البيضاء، مع غلق الطريق العمومي، أين تم السيطرة على الوضع وتوقيف 10 أشخاص، وهم المتسببون الرئيسيون في هذه الوضعية. وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم عرضهم أمام الجهات القضائية، لدى محكمة سوق أهراس في ساعة متأخرة من نهار أول أمس.
وقد أمر وكيل الجمهورية بوضعهم رهن الحبس المؤقت إلى حين مثولهم للمحاكمة خلال الأيام القادمة، أين لاقت هذه العملية النوعية استحسان مواطني الحيين، خاصة أن مثل هؤلاء المنحرفين أصبحوا يهددون سلامة القاطنين وحتى الوافدين، بسبب كثرة الشجارات التي تحول ليلهم إلى نهار، بالإضافة إلى تعرض العديد من الأشخاص إلى السرقة والاعتداء الجسدي دون مبرر.