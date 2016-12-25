الإطارات النقابية للأسلاك المشتركة تعتصم بالعاصمة

تجمع ممثلو النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، أمام المقر الوطني للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بحسن داي، للمطالبة بتعديل القرار 01/12، الذي يسمح لهم بحق التمثيل في اللجان الوطنية والولائية...

وذكر عضو المكتب الوطني المكلف بالتنظيم، محمد بخدة، لـ"الشروق"، الثلاثاء، أن حرمان عمال الأسلاك المشتركة من التمثيل في اللجان الوطنية والولائية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، حال دون الدفاع عن الحقوق المهضومة لنحو 200 ألف عامل منضوين تحت غطاء النقابة، وأكد أن هيمنة نقابات التربية الأخرى على اللجان الوطنية والولائية للأطوار التربوية الثلاثة همشت إحدى الفئات الأكثر تضررا بالقطاع، مهددا بتصعيد الحركات الاحتجاجية، بعدما تم إجهاض الاعتصام الوطني أمام مقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية الثلاثاء.