توفي ثلاثة أشخاص بعين الدفلى، هم رجل وابناه، اختناقا بالغاز في مليانة بعين الدفلى، فيما ما تزال الزوجة ترقد بالمستشفى، تحت العناية الطبية. وبسطيف توفي شخصان اختناقا بالغاز، في حادثتين منفصلتين، فيما أصيب 6 أشخاص بجروح إثر انفجار للغاز ببناية.
استيقظت مدينة مليانة في عين الدفلى صباح الثلاثاء، على وقع مأساة حقيقية راحت ضحيتها عائلة تتكون من 4 أفراد من عائلة "يخلف" بسبب اختناقهم بالغاز. وبحسب مصادر متطابقة فقد لاحظ أحد الجيران القاطنين بحي "5 جويلية" المعروف بحي "قرقاح" بالضاحية الشمالية للمدينة غياب الحركة أمام مسكن العائلة المنكوبة. واشتم رائحة الغاز تنبعث من المنزل، وحاول عبثا فتح الباب الخارجي رفقة مواطنين آخرين لكن من دون جدوى. الأمر الذي جعله يتصل على جناح السرعة بالحماية المدنية في حدود الساعة العاشرة و35 دقيقة، ليقف الأعوان على كارثة حقيقية حيث وجدوا 3 أشخاص متوفين نتيجة اختناقهم بالغاز المنبعث من موقد يعمل بغاز البوتان كانت العائلة تستعمله للتدفئة في منطقة معروفة بشدة برودتها.
وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية أن الأمر يتعلق بكل من الأب ي.فوضيل 42 سنة والابن ي.محمد 13سنة، والبنت ي.ماريا البالغة من العمر 10سنوات فقط، نقلوا جميعا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "فارس يحيى" بنفس المدينة. في حين تم العثور على الزوجة 37 سنة في حالة حرجة للغاية بعد أن دخلت في غيبوبة تامة متأثرة بالغاز نقلت على إثرها على جناح السرعة إلى مصلحة الإنعاش بنفس المصحة ولاتزال حالتها كذلك إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
وتداول الشارع، أنباء لم يتسن التأكد من صحتها، حول غياب العائلة عن الأنظار خلال الثلاثة أيام الأخيرة، التي سبقت الحادثة، التي تحقق مصالح الأمن في ظروفها، فيما تم نقل الجثث مساء الثلاثاء إلى مستشفى "مكور حمو" بعين الدفلى، حيث سيتم إخضاعها للتشريح.
وفي سياق متصل لقي، الإثنين، كهل يبلغ من العمر 49 سنة، حتفه، إثر استنشاقه غازات متسربة من موقد، حيث عثر عليه جثة هامدة داخل منزله بقرية باجرو ببلدية الحامة الواقعة جنوب ولاية سطيف. وحسب مصادر "الشروق" ، حيث عثر على الضحية ملقى على الأرض في حجرة الحمام. وتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين آزال.
كما توفي شيخ يبلغ من العمر 79 سنة، بعد استنشاقه للغازات السامة المنبعثة من مدفأة تقليدية، بمنزله الكائن بقرية أم العجول ببلدية الطاية بجنوب ولاية سطيف. وفي ذات السياق، نجا 6 أفراد من عائلة واحدة من الموت المحقق، بعد انفجار هز بناية من طابقين، جراء تسرب في أنابيب الغاز داخل البناية الواقعة بقرية ازعطيطن التابعة لبلدية بوسلام الواقعة شمال ولاية سطيف.
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وفاة شخصين اختناقا وإصابة ستة في انفجار للغاز بسطيف
الغاز يقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة بعين الدفلى
م. المهداوي / س. منصوري
توفي ثلاثة أشخاص بعين الدفلى، هم رجل وابناه، اختناقا بالغاز في مليانة بعين الدفلى، فيما ما تزال الزوجة ترقد بالمستشفى، تحت العناية الطبية. وبسطيف توفي شخصان اختناقا بالغاز، في حادثتين منفصلتين، فيما أصيب 6 أشخاص بجروح إثر انفجار للغاز ببناية.
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استيقظت مدينة مليانة في عين الدفلى صباح الثلاثاء، على وقع مأساة حقيقية راحت ضحيتها عائلة تتكون من 4 أفراد من عائلة "يخلف" بسبب اختناقهم بالغاز. وبحسب مصادر متطابقة فقد لاحظ أحد الجيران القاطنين بحي "5 جويلية" المعروف بحي "قرقاح" بالضاحية الشمالية للمدينة غياب الحركة أمام مسكن العائلة المنكوبة. واشتم رائحة الغاز تنبعث من المنزل، وحاول عبثا فتح الباب الخارجي رفقة مواطنين آخرين لكن من دون جدوى. الأمر الذي جعله يتصل على جناح السرعة بالحماية المدنية في حدود الساعة العاشرة و35 دقيقة، ليقف الأعوان على كارثة حقيقية حيث وجدوا 3 أشخاص متوفين نتيجة اختناقهم بالغاز المنبعث من موقد يعمل بغاز البوتان كانت العائلة تستعمله للتدفئة في منطقة معروفة بشدة برودتها.
وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية أن الأمر يتعلق بكل من الأب ي.فوضيل 42 سنة والابن ي.محمد 13سنة، والبنت ي.ماريا البالغة من العمر 10سنوات فقط، نقلوا جميعا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "فارس يحيى" بنفس المدينة. في حين تم العثور على الزوجة 37 سنة في حالة حرجة للغاية بعد أن دخلت في غيبوبة تامة متأثرة بالغاز نقلت على إثرها على جناح السرعة إلى مصلحة الإنعاش بنفس المصحة ولاتزال حالتها كذلك إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
وتداول الشارع، أنباء لم يتسن التأكد من صحتها، حول غياب العائلة عن الأنظار خلال الثلاثة أيام الأخيرة، التي سبقت الحادثة، التي تحقق مصالح الأمن في ظروفها، فيما تم نقل الجثث مساء الثلاثاء إلى مستشفى "مكور حمو" بعين الدفلى، حيث سيتم إخضاعها للتشريح.
وفي سياق متصل لقي، الإثنين، كهل يبلغ من العمر 49 سنة، حتفه، إثر استنشاقه غازات متسربة من موقد، حيث عثر عليه جثة هامدة داخل منزله بقرية باجرو ببلدية الحامة الواقعة جنوب ولاية سطيف. وحسب مصادر "الشروق" ، حيث عثر على الضحية ملقى على الأرض في حجرة الحمام. وتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين آزال.
كما توفي شيخ يبلغ من العمر 79 سنة، بعد استنشاقه للغازات السامة المنبعثة من مدفأة تقليدية، بمنزله الكائن بقرية أم العجول ببلدية الطاية بجنوب ولاية سطيف. وفي ذات السياق، نجا 6 أفراد من عائلة واحدة من الموت المحقق، بعد انفجار هز بناية من طابقين، جراء تسرب في أنابيب الغاز داخل البناية الواقعة بقرية ازعطيطن التابعة لبلدية بوسلام الواقعة شمال ولاية سطيف.