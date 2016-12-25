هواء بارد قادم ابتداء من الجمعة الحرارة أقل من درجتين تحت الصفر ليلا

تشير آخر النماذج الرقمية للطقس حسب قراءات المختصين، إلى أن المناطق الشمالية الوسطى والشرقية للوطن ستكون على موعد مع تسرب هواء بارد ضمن تيارات شمالية شمالية شرقية، قادم من شمال شرق أوروبا ستتوغل إلى الجنوب الشرقي والمناطق الداخلية الشرقية ويمكن أن تمتد إلى غاية شمال الصحراء.

حيث ينتظر أن لا تتعدى درجات الحرارة أثناء النهار بالجنوب الشرقي 10 درجات في النهار وتقارب الدرجتين تحت الصفر خلال الفترة الليلية على أن تدوم هذه الوضعية إلى غاية الاثنين لتعود درجات الحرارة إلى معدلها الفصلي.

موجة البرد هذه تعتبر تمهيدا لانخفاض الضغط الجوي على المناطق الشمالية والبحر المتوسط خلال الأسبوع الأول، من السنة الجديدة، معلنة عن سلسلة من الاضطرابات الجوية ستشهدها الفترة القادمة ـ حسبما تشير إليه آخر المعطيات وتوقعات الطقس ـ حيث ينتظر أن تتشكل بعض السحب اليوم مانحة بعض الأمطار المتفرقة والخفيفة تشمل المناطق الشرقية قد تمتد إلى المناطق الوسطى ليعود الصفاء من جديد إليها تاركة الأجواء المتقلبة على المناطق الشرقية.. والله أعلم.