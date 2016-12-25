وقع اتفاقا مع هيئة مثيرة للجدل توفيق زعيبط "يطل برأسه" من اسطنبول

أطل الباحث توفيق زعيبط صاحب المكمل الغذائي المثير للجدل "رحمة ربي"، مجددا، من تركيا بتوقيع اتفاق، مع هيئة تسمى اتحاد الجامعات الدولي من أجل تطوير هذا المنتوج وتسويقه.

ونشر اتحاد الجامعات الدولي، بيانا على صفحته على موقع "فايسبوك"، جاء فيه "وصل وفد شركة TZLAB الأستاذ اسكندر فوزي نائب المدير العام للشركة الجزائرية، إلى مقر اتحاد الجامعات الدولي في اسطنبول والتقى البرفسور محمد خير الغباني، بغية تطوير البحث العلمي ومخرجاته في مجال الصناعة الصيدلانية".

وأضاف "وتم التباحث في إمكانية تطوير ابتكار علاج السكري كمكمل غذائي، ليشمل كافة الفئات العمرية بما فيها الأطفال الصغار وتوزيعه في العالم كي يستفاد منه بالإضافة إلى علاج الصدفية".

وفي شريط فيديو آخر نشرته الهيئة، يظهر رئيس الإتحاد محمد خير الغباني ومدير شركة تيزي لاب الجزائرية التي تمثل توفيق زعيبط وهما يوقعات اتفاقية تعاون .

ووفق الغباني فإن الاتفاقية تخص تطوير التعاون الصيدلاني للمنتجات الطبية المضادة للأمراض المزمنة وتطوير الشراكة إلى شراكة إنتاجية".

وتابع "كيف لا ندعم باحث جزائري ودواؤه (رحمة ربي)، مرخص من وزارة الصحة في الجزائر..لماذا هذه الحرب على باحثين عرب؟، هل بالضرورة يكون الباحث بروفيسور أو دكتور فيمكنه أن يكون طفلا صغيرا".

وأضاف "اشكر الباحث توفيق زعيبط الذي صبر على إيذاء المفترين" .

وصرح الغباني وهو لبناني الجنسية، أن "كثيرا من الإخوة في الجزائر طلبوا مني إكمال مشروع منتج رحمة ربي لأنه هناك 4 مليون مريض وعدد منهم استفاد منه".

وحاولنا الدخول إلى موقع الإتحاد على الانترنيت لكنه

ونشرت صفحة " Algerian Doctors أطباء"، على موقع "فايسبوك"، تحذيرات من أن اللبناني محمد خير الغباني الذي تحدث باسم "اتحاد الجامعات الدولي"، ويسير جامعة بتركيا تسمى "آريس" له سوابق في تقديم شهادات غير معترف بها دوليا وأكاديميا.

وأوضح القائمون على الصفحة والذين هاجموا توفيق زعيبط سابقا، أن صاحب هذه الجامعة "مهمته إنشاء جامعات وهمية لا أسس لها، وتقديم شهادات لمن يريد لكن بالدفع وقام بالإحتيال على الكثيرين في لبنان".

ونشرت الصفحة ما أسمته أدلة على معلوماتها، من خلال مقالات منشورة في صحف ومواقع عربية عدة، منها مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، التي تصدر من لندن بتاريخ 23 ديسمبر 2015 تحت عنوان "جامعة تركية تواجه شكوكاً حول الاعتراف الأكاديمي بشهاداته"، يتحدث عن عدم مصداقية شهادات هذه الجامعة .

ويعرف اتحاد الجامعات الدولي نفسه كما هو منشور على صفحته انه "هو اتحاد مرخص في لبنان 640 وتركيا 5827 موضوعه البحث في مشكلات التعليم العالي في العالم، وتقنيين أطر التعاون بين الجامعات العربية والعالمية".