خلل يجبر طائرة "الجوية الجزائرية" على العودة إلى المطار رعب على رحلة الوادي ـ العاصمة

عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية أدراجها، مساء الثلاثاء، إلى مطار قمار الدولي بالوادي، بعد خلل فني أصابها خلال الرحلة التي كانت مقررة بين قمار والجزائر العاصمة.

وروى عدد من ركاب الرحلة 6253 التي انطلقت من مطار مدينة قمار الدولي في حدود الواحدة بعد الزوال، حالة الرعب التي عاشوها خلال الساعة التي قضوها في الجو، قبل أن تحط الطائرة في المطار في حدود الساعة الثانية زوالا.

وأفاد هؤلاء لـ "الشروق" أنهم فوجئوا ببقاء الطائرة تحلق في الهواء في المساحة نفسها، فاستفسروا عن السبب، ولم يتلقوا أي معلومة قبل أن يتم إخطارهم بأن الأمر متعلق بخلل أصاب الطائرة.. وهنا بدأ الجميع في الصراخ والعويل، خاصة النسوة وكبار السن.

ووصف أحدهم الموقف بأنه كان على بعد دقائق من الموت المحقق، قبل أن يتخذ طاقم الرحلة قرارا بالعودة من حيث أتت. وفور وصول الطائرة كانت حالة الاستنفار قد عمت مطار قمار الدولي.

وهرعت سيارات الإسعاف وطواقم الحماية المدنية. وذلك تحسبا لأي طارئ، لتحط الطائرة بسلام عند الساعة الثانية زوالا، ويبدأ الركاب في الاستفسار عن الموعد الجديد للرحلة، خاصة أن جلهم مرتبط بمواعيد مهمة في العاصمة.