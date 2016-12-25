كشف المدير العام للحماية المدنية، العقيد مصطفى لهبيري، أن نتائج مسابقة التوظيف سيتم الإعلان عنها بداية جانفي، بعد غربلة الملفات وتحديد قائمة قوائم الناجحين عبر 48 ولاية.
وقال لهبيري لـ"الشروق"، على هامش زيارة تفقد وتدشين مجموعة من الهياكل بالعاصمة رفقة الوالي عبد القادر زوخ، الثلاثاء، إن اللجنة المكلفة بتمحيص وتحديد قوائم الناجحين في مسابقة التوظيف التي تم الإعلان عنها سابقا، وتم اجتياز مختلف الامتحانات سواء البدنية والنفسية والكتابية، سيتم الانتهاء من جميع الترتيبات في أجل أقصاه 48 ساعة، على أن يتم الإعلان عن قائمة الناجين في المسابقة ونشرها عبر 48 ولاية بداية جانفي.
وكانت مديرية الحماية المدنية قد "افتكت" ما قدره ألف منصب موزعة عبر ولايات الوطن لتوظيف أعوان في سلكها، بعدما تم تجميد التوظيف على مستواها في السنة التي سبقتها إثر الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وأشرف لهبيري رفقة زوخ على تدشين عدة هياكل تابعة لقطاع الحماية المدنية من وحدات التدخل التي بلغ عددها 43 وحدة، إلى جانب هياكل رياضية وقاعات اجتماعات بكل من حي الموز والسبالة وكذا وحدة التدخل بالحراش والمركب الرياضي التابع للحماية المدنية بالدار البيضاء.
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العقيد مصطفى لهبيري لـ" الشروق":
الإفراج عن نتائج مسابقة أعوان الحماية المدنية بداية جانفي
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
كشف المدير العام للحماية المدنية، العقيد مصطفى لهبيري، أن نتائج مسابقة التوظيف سيتم الإعلان عنها بداية جانفي، بعد غربلة الملفات وتحديد قائمة قوائم الناجحين عبر 48 ولاية.
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وقال لهبيري لـ"الشروق"، على هامش زيارة تفقد وتدشين مجموعة من الهياكل بالعاصمة رفقة الوالي عبد القادر زوخ، الثلاثاء، إن اللجنة المكلفة بتمحيص وتحديد قوائم الناجحين في مسابقة التوظيف التي تم الإعلان عنها سابقا، وتم اجتياز مختلف الامتحانات سواء البدنية والنفسية والكتابية، سيتم الانتهاء من جميع الترتيبات في أجل أقصاه 48 ساعة، على أن يتم الإعلان عن قائمة الناجين في المسابقة ونشرها عبر 48 ولاية بداية جانفي.
وكانت مديرية الحماية المدنية قد "افتكت" ما قدره ألف منصب موزعة عبر ولايات الوطن لتوظيف أعوان في سلكها، بعدما تم تجميد التوظيف على مستواها في السنة التي سبقتها إثر الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وأشرف لهبيري رفقة زوخ على تدشين عدة هياكل تابعة لقطاع الحماية المدنية من وحدات التدخل التي بلغ عددها 43 وحدة، إلى جانب هياكل رياضية وقاعات اجتماعات بكل من حي الموز والسبالة وكذا وحدة التدخل بالحراش والمركب الرياضي التابع للحماية المدنية بالدار البيضاء.