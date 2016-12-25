تمكنت فصيلة مكافحة تهريب السيارات للفرقة الجنائية بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية، من الإطاحة بشبكة إجرامية تقوم بسرقة المركبات وتزوير محررات إدارية وتجارية، فبعد عمل ميداني لمدة شهر، تمكنت ذات الفرقة من الإطاحة بهذه الشبكة التي كانت تزور الملفات القاعدية للمركبات بعد شرائها حسب الطلب.
وحسب بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر تسلمت "الشروق" نسخة منه فإنه في إطار مكافحة كل أنواع الجريمة التي من شأنها أن تمس بسلامة وأمن المواطنين بمختلف الأوساط الحضرية، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، تعد لجريمة السرقة، السرقة بالتعدد، التزوير، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية، تقليد الأختام، تزوير الأرقام التسلسلية في هيكلة المركبات ووضعها بمواصفات تقنية غير مطابقة، المشاركة وإخفاء أشياء مسروقة، الجمعية تتكون من خمسة أشخاص مشتبه فيهم، حيث تم استرجاع 16 مركبة وشاحنة من عدة ولايات، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم وكذا المركبات المستهدفة، وكانت النتائج بعد العمل بإقليم ولاية الجزائر وكذا ولايات داخلية أخرى.
وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداع متهمين الحبس المؤقت، فيما وضع الآخرون تحت المراقبة القضائية.
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صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
تمكنت فصيلة مكافحة تهريب السيارات للفرقة الجنائية بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية، من الإطاحة بشبكة إجرامية تقوم بسرقة المركبات وتزوير محررات إدارية وتجارية، فبعد عمل ميداني لمدة شهر، تمكنت ذات الفرقة من الإطاحة بهذه الشبكة التي كانت تزور الملفات القاعدية للمركبات بعد شرائها حسب الطلب.
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وحسب بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر تسلمت "الشروق" نسخة منه فإنه في إطار مكافحة كل أنواع الجريمة التي من شأنها أن تمس بسلامة وأمن المواطنين بمختلف الأوساط الحضرية، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، تعد لجريمة السرقة، السرقة بالتعدد، التزوير، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية، تقليد الأختام، تزوير الأرقام التسلسلية في هيكلة المركبات ووضعها بمواصفات تقنية غير مطابقة، المشاركة وإخفاء أشياء مسروقة، الجمعية تتكون من خمسة أشخاص مشتبه فيهم، حيث تم استرجاع 16 مركبة وشاحنة من عدة ولايات، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم وكذا المركبات المستهدفة، وكانت النتائج بعد العمل بإقليم ولاية الجزائر وكذا ولايات داخلية أخرى.
وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداع متهمين الحبس المؤقت، فيما وضع الآخرون تحت المراقبة القضائية.