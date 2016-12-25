المسجّلون قضوا ليلة بيضاء أمام أجهزة الكمبيوتر 7 ملايين جزائري "يهجمون" على "عدل"!

حاول 7 ملايين جزائري الولوج إلى الموقع الإلكتروني الذي وضعته الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أمام المكتتبين لاختيار المواقع السكنية، رغم أن عدد المكتتبين في صيغة عدل "2" قارب 442 ألف مكتتب على المستوى الوطني.

أحدثت عملية انطلاق اختيار مواقع عدل 2 وسط المسجلين إلكترونيا سنة 2013 ليلة الاثنين حالة طوارئ، حيث تسمروا أمام شاشات الكمبيوتر في حدود الساعة الثامنة من مساء الإثنين، لاختيار مواقعهم السكنية بعد 3 سنوات من الانتظار.

وحسب أرقام وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن عدد المكتتبين الذين تمكنوا من اختيار مواقعهم 37 ألف مكتتب. وتشمل عملية الاختيار، في مرحلة أولى، 129 ألف مكتتب عبر مختلف ولايات الوطن من بينهم 40 ألفا في العاصمة.

وعرف العديد من المكتتبين صعوبات في الدخول الموقع الإلكتروني المخصص لذلك خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية في حدود الثامنة مساء.

وأكد المكلف بالإعلام بوزارة السكن أحمد مدني، في تصريح لـ"الشروق" أن ذلك يعود إلى العدد الهائل من المواطنين الذين قاموا بالدخول إلى الموقع الإلكتروني، وأكثرهم من الفضوليين.

ولفت المصدر إلى أن عملية اختيار المواقع السكنية تستمر إلى غاية استلام بطاقة الرغبات الإلكترونية لجميع المكتتبين المعنيين من دون تحديد أجل زمني لذلك .وذكر أحمد مدني لـ"الشروق"، أن عملية تخصيص السكنات تتم وفقا للترتيب الزمني للتسجيل في 2013 بعد استلام جميع بطاقات الرغبات، وذلك بواسطة برنامج معلوماتي تستخدمه وكالة "عدل".

وأضاف ذات المصدر، أنه سيتم استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني من قيمة السكنات، بعد الإعلان عن نتائج اختيار المواقع السكنية عبر الموقع الرسمي للوكالة.

استرجاع "كلمة المرور" على مستوى 5 جويلية

وبعد "أزمة تضييع كلمة المرور" التي حالت دون تمكن عدد كبير من المكتتبين من اختيار مواقعهم السكنية، قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، توجيه المكتتبين إلى المركب الأولمبي محمد بوضياف، 5 جويلية الأربعاء لاسترجاعها، بعد أن عاش مقر وكالة عادل بسعيد حمدين بالعاصمة حالة من الفوضى وطوابير من المواطنين الذين طالبوا بكلمة سرهم.

في حين سيتم تخصيص مكاتب على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عبر كافة ولايات الوطن الأخرى، لاسترجاع كلمة المرور.

ويكفي فقط أن يقدم المكتب، الاسم واللقب وتاريخ الميلاد للتأكد من أنه الشخص المعني.

أما الأشخاص الذين ظهرت لهم أن كلمة المرور خاطئة، فإن هذا يعني حسب مسؤول وزارة السكن أنهم ليسوا ضمن المرحلة الأولى من عملية اختيار المواقع السكنية بالنسبة لمكتتبي عدل 2 وعليهم انتظار دورهم لأن كل المكتتبين سيتمكنون من اختيار مواقعهم.

مسجلون قضوا ليلة بيضاء أمام أجهزة كمبيوتر

ليلة "سوسبانس" للظفر بموقع سكن إلكتروني!

عاش المسجلون في برنامج "عدل2" ليلة الإثنين، حالة من القلق و"السوسبانس"، وأجبر أكبر عدد منهم على قضاء ليلة بيضاء من أجل الولوج إلى موقع وكالة تحسين السكن وتطويره، بغية التسجيل ضمن الأوائل واختيار أحسن المواقع الأكثر طلبا، حيث ظل المعنيون يجربون حظهم ويعيدون من جديد لكن ثقل تدفق الإنترنت بسبب الطلب الكبير عليها تارة وعدم تمكن الموقع من مواصلة مراحل التسجيل تارة أخرى حال دون ذلك، حيث اضطر كل من جرب كتابة رقم التسجيل وعند الوصول إلى كلمة المرور يعيد العملية من جديد.

ولم يتمكن أكبر عدد من المسجلين في "عدل2" ليلة الاثنين، من الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، فور إعلان وزارة السكن عن موعد فتح باب التسجيلات في يومه الأول، ليلة الاثنين انطلاقا من الساعة الحادية عشرة ليلا، وظل المعنيون يجربون ويعيدون الدخول إلى الموقع لكن دون جدوى، حيث تتوقف بهم الحال عند وضع كلمة المرور ليخبرهم الموقع باستحالة استمرار العملية إلى آخرها ليعيد التجربة من جديد.

وتاه البعض في البحث عن كلمة المرور التي فقدت منهم ونسيها البعض الآخر لطول مدة التسجيل الأول واختيار المواقع.. وحسب استطلاع أولي قامت به "الشروق"، يذكر عدد كبير من المعنيين استحالة إتمام العملية واستسلام البعض منهم للنوم وسط المشوار بعد جهد جهيد لم يتكلل بالنجاح. وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم نتمكن من الوصول إلى أكبر عدد من الذين نجحوا في المرور إلى مرحلة اختيار المواقع سوى أولئك الذين قضوا ليلة بيضاء.

وقال البعض: "سهرنا إلى غاية الرابعة صباحا ولم نتمكن من الدخول إلى الموقع واختيار المواقع إلا بعد جهد جهيد حيث اضطرتنا الأوضاع إلى معاودة التسجيل للتأكد".

وسط طابور من النساء والرجال وهاجس ضياع الحلم

مكتتبون "يحاصرون" مقر "عدل" لإسترجاع "كلمة المرور"

حاصر مئات المواطنين المسجلين ضمن برنامج البيع بالإيجار "عدل 2" لسنة 2013، مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، من أجل استرجاع "كلمة السر" الضائعة، والخاصة بحساباتهم الإلكترونية على الموقع، وعبروا عن غضبهم جراء عدم تمكنهم من استرجاعها إلكترونيا.

وشهد مقر الوكالة الوطنية لدعم السكن وتطويره، بسعيد حميدين بالعاصمة، منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، توافدا غير مسبوق من قبل المكتتبين الذين أضاعوا "كلمة المرور"، وسط طابور لا متناهي من النساء والرجال، على أمل استعادة "كلمة السر" التي تمكنهم من الولوج إلى حساباتهم الالكترونية على موقع الوكالة، من أجل ملء بطاقة الرغبات الخاصة باختيار المواقع السكنية .

"الشروق" وقفت على عملية استرجاع "كلمة المرور"، واستسقت آراء عشرات المكتتبين الذين أبدوا غضبهم بسبب عدم تمكينهم من استرجاع "كلمة السر" إلكترونيا، كما هو معمول به في جميع الحسابات الالكترونية مهما كان نوعها، بدل تكبدهم عناء التنقل إلى مقر الوكالة والانتظار لساعات طويلة، في وقت تساءلوا عن فائدة استحداث موقع إلكتروني لتسيير الملف، مادام أن المكتتب يجد نفسه مجبرا على التنقل إلى الوكالة عند حدوث أي خلل .

كما انتقد آخرون، حضروا الإثنين، إلى مقر الوكالة ولم يتمكنوا من استرجاع "كلمة المرور"، عدم استحداث آليات على مستوى نفس الموقع تسمح لهم باسترجاع الحساب أو كلمة المرور أو اسم المستخدم في حالة تضييعها، معتبرين أن إلزامهم بالحضور إلى مقر الوكالة يندرج ضمن مسلسل العراقيل والصعوبات التي يصطدم بها المكتتبون عندما يتعلق الأمر بمرحلة جديدة من ملفاتهم، مضفين أن إلزام المكتتبين بالتنقل إلى مقر الوكالة لمجرد استرجاع كلمة المرور لا يتماشى مع التسيير الإلكتروني للملفات.

من جهة أخرى، طمأن أعوان الوكالة المكلفون بالعملية، المكتتبين بأنهم سيتمكنون من استعادة كلمة المرور، وأنه لا توجد أي آجال تستدعي خوفهم من عدم مواكبة عملية اختيار المواقع السكنية، التي ستستمر إلى غاية استلام بطاقة الرغبات الإلكترونية لجميع المكتتبين المعنيين.